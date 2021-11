L’Iran a annoncé, ce mercredi 3 novembre, avoir fait échouer une tentative de la marine américaine de s’emparer dans la mer d’Oman d’un tanker transportant du pétrole iranien, a annoncé la télévision d’Etat.

Et d’ajouter: « Les forces navales des Gardiens de la révolution ont mené une opération audacieuse et ferme, au cours de laquelle elles ont avorté une opération de piraterie maritime US visant à voler une cargaison de pétrole iranien dans la mer d’Oman ».

« Il s’agit de la troisième tentative US en deux semaines. Les bateaux des Gardiens de la révolution (CGRI) ont affronté le navire américain, en réponse à son comportement non professionnel dans les eaux iraniennes », a-t-on ajouté de même source.

Et de poursuivre: « les forces américaines ont arrêté un pétrolier iranien dans la mer d’Oman, confisqué sa cargaison et transféré son contenu vers un autre pétrolier US, avant de se diriger vers une destination inconnue ».

« Les Gardiens de la Révolution ont alors effectué une opération de débarquement sur le pétrolier américain, en ont pris le contrôle et l’ont immédiatement forcé à se diriger vers les eaux territoriales iraniennes ».

Et d’expliquer: « après cela, plusieurs hélicoptères et navires de guerre américains ont tenté de reprendre le contrôle du pétrolier US, mais leurs tentatives ont été vouées à l’échec ».

Les autorités iraniennes ont confirmé que « le pétrolier (américain) se trouve actuellement à l’intérieur des eaux territoriales iraniennes », tandis que « plusieurs navires de la marine américaine ont à nouveau tenté en vain de modifier son parcours ».

« Une vidéo montrant la fuite d’un navire de guerre américain confronté aux bateaux CGRI dans le golfe d’Oman sera publiée plus tard », a pour sa part affirmé le CGRI.

Et de souligner: « La République islamique est la protectrice des eaux territoriales et de la sécurité de la navigation maritime », ajoutant que « l’Iran s’opposera à toute violation de ses intérêts nationaux ».

Un général de la marine iranienne a annoncé, mardi 2 novembre, avoir déjoué une tentative de piraterie d’un pétrolier dans le golfe d’Aden.

Le commandant de la marine iranienne, Shahram Irani, avait annoncé que « les forces iraniennes ont riposté à une tentative de piraterie visant deux pétroliers dans le golfe d’Aden le 16 octobre ».