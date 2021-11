Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi que la Chine était prête à travailler avec la Syrie pour promouvoir les valeurs communes de l’humanité et faciliter le dialogue entre les civilisations.

Lors d’une conversation téléphonique avec son homologue syrien Bachar el-Assad, M. Xi a également appelé à des efforts conjoints pour défendre l’équité et la justice internationales et préserver les intérêts communs des pays en développement.

M. Xi a noté que la Syrie était l’un des premiers pays arabes à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine nouvelle et était l’un des coauteurs de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU qui a abouti à la restauration du siège légitime de la Chine aux Nations Unies.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques Chine-Syrie il y a 65 ans, les relations bilatérales ont résisté à l’épreuve des changements de la situation internationale, et l’amitié entre les deux pays s’est renforcée, a-t-il indiqué.

La Chine, a-t-il ajouté, attache une grande importance au développement des relations sino-syriennes et est prête à travailler avec la Syrie pour obtenir plus de résultats dans la coopération amicale bilatérale.

La Chine continuera d’aider la Syrie à lutter contre la pandémie de COVID-19, et la soutiendra pour faire avancer la reconstruction et reprendre le développement, a-t-il dit, ajoutant que son pays saluait également la participation de la Syrie à l’Initiative la Ceinture et la Route et à l’Initiative pour le développement mondial.

M. Xi a souligné que la Chine soutenait fermement la Syrie dans la préservation de sa souveraineté nationale, de son intégrité territoriale et de sa dignité nationale, et s’opposait fermement à l’ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures de la Syrie.

Il s’est dit convaincu que la Syrie surmonterait les divers risques et défis, et remporterait de nouvelles victoires dans la lutte pour défendre l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale, et que le peuple syrien embrasserait un avenir meilleur.

Pour sa part, M. Assad a présenté ses félicitations à l’occasion du 50e anniversaire de la restauration du siège légitime de la Chine nouvelle aux Nations Unies, ce qui, a-t-il ajouté, revêt une grande signification pour le peuple chinois.

La Chine a fait de grandes contributions à la préservation de la paix, de la stabilité et du développement du monde, a-t-il souligné.

Source: French.xinhuanet.com