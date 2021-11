Le Congrès américain a définitivement adopté vendredi soir le vaste plan d’investissements dans les infrastructures voulu par Joe Biden qui n’a plus désormais qu’à signer le texte pour permettre son entrée en vigueur.

L’adoption de ce plan de 1.200 milliards de dollars par la Chambre des représentants, après le Sénat en août, constitue une victoire en demi-teinte pour le président américain qui n’est pas parvenu à obtenir un vote vendredi sur son autre gigantesque plan d’investissements dans les domaines social et écologique.

Il fallait 218 voix aux démocrates pour faire adopter ce plan destiné à moderniser les routes, les ponts et l’internet à haut débit et considéré comme l’un des plus ambitieux de l’histoire moderne américaine. Ils en ont obtenu 228 contre 206, grâce à l’apport de voix républicaines, et l’approbation de la loi a été saluée par une salve d’applaudissements.

Joe Biden, qui a un besoin urgent de relancer sa présidence, espérait vendredi matin faire avancer deux textes majeurs à la Chambre des représentants: ce plan d’investissements et un vaste programme de refonte du système de protection sociale et de lutte contre le réchauffement climatique d’un montant de 1.750 milliards de dollars.

Mais les dirigeants démocrates ont dû renoncer à un vote d’approbation de ce dernier texte, l’aile centriste du parti réclamant des précisions de chiffrage. Les franges modérées et progressistes du parti se sont finalement entendues sur un vote de procédure visant à enclencher le processus parlementaire.

Joe Biden, confronté à une baisse de popularité à un an des élections parlementaires de mi-mandat, a précisé que son vaste programme social devrait être voté par la Chambre dans la semaine du 15 novembre au plus tard, avant que le Sénat ne s’en saisisse.

Source: AFP