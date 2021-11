Le président libanais Michel Aoun, a informé le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, que le Liban salue toute aide turque visant à rapatrier les réfugiés syriens en Syrie où la majeure partie du territoire est désormais sure.

Lors de son entretien avec le ministre turc en visite officielle au Liban ce mardi 16 novembre, le président Aoun a confirmé son soutien à la coordination des efforts régionaux pour cette fin, avec la Turquie, la Jordanie et l’Irak.

Plus d’un million et 100 milles Syriens ont trouvé refuge au Liban depuis l’éclatement de la guerre en Syrie en 2011.

Le chef de l’Etat a par ailleurs exprimé la volonté de développer les relations bilatérales avec la Turquie dans tous les domaines, notamment l’exportation des produits libanais vers la Turquie surtout que la balance commerciale est actuellement en faveur de la Turquie.

M. Aoun remercié la Turquie pour sa solidarité avec le Liban dans les conditions qu’il traverse, saluant la participation de ses forces navales à la Finul, en plus des aides humanitaires et militaires qu’elle fournit au Liban sur les plans gouvernementaux ou à travers l’agence de collaboration et de coopération ou les organisations non gouvernementales.

Le président Aoun a renouvelé son appel à son homologue turc pour aider au retour des chypriotes maronites à leurs villages dans la partie nord de Chypre.

Source: Avec ANI