« Mon père est super, il a célébré notre réussite à la veille de son martyre », avec ces mots touchants, la jeune fille, Hiba Fadi Abou Ckheidem a parlé de son père, l’héros de l’opération d’AlQods.

La fille du martyr a affirmé que son père était un grand être humain dans tous les sens du terme.

Cheikh Fadi participait à toutes les occasions et célébrations aux côtés de ses enfants.

« Il nous a acheté un gâteau et fêté notre succès. Mon père est génial… », a dit Hiba.

Après la belle célébration du cadeau de son père, « Hiba et ses frères et sœurs se sont endormis » sans se rendre compte que leur père leur disait disait adieu à sa manière.

De son côté, son fils Abdel Rahman s’est dit fier de son père. « Dieu soit loué, il est tombé en martyr comme il l’a voulu. Que Dieu t’accorde sa miséricorde. Tu étais tout pour moi… Tu as vécu comme un lion… et tombé en martyr comme un lion.. Merci à Dieu, je suis devenu fils d’un martyr ».

Déguisé en rabbin ashkénaze, Fadi Abou Ckheidem, originaire du camp palestinien de Chaafate et âgé de 42 ans a ouvert le feu, dimanche 21 novembre, sur un groupe de colons à proximité de Bab al-Silsilat, l’une des portes de la mosquée al-Aqsa, dans la vieille ville, à l’est d’AlQods occupée.

L’opération a eu lieu au moment où des colons menaient une incursion dans l’esplanade de la mosquée al-Aqsa.

Un soldat de l’occupation des brigades des parachutistes a été tué et trois colons blessés dont un rabbin grièvement atteint.

Aussitôt après cette opération, les forces d’occupation ont pris d’assaut le domicile de Cheikh Fadi et détenu ses enfants, sa mère et ses frères dans une pièce, les soumettant à des interrogatoires et à des fouilles corporelles.

Les soldats d’’occupation ont délibérément vandalisé la bibliothèque du martyr, qui contenait des milliers de livres, avant de perquisitionner les maisons de ses frères.

Selon sa famille, le martyr Fadi Abou Ckheidem, membre du Hamas, est marié et père de 5 enfants dont le plus jeune a 6 ans et le plus âgé a 20 ans. Sa femme avait quitté la Palestine pour la Jordanie il y a quelques jours afin de rendre visite à sa mère malade.

