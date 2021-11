Le membre du Conseil politique suprême au Yémen, Mohammad Ali al-Houthi, a accusé les Etats-Unis d’être derrière l’offensive menée contre son pays depuis 2015.

«L’agression contre le Yémen est américaine par excellence. Washington est derrière cette agression, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ne sont que les marionnettes des Américains et des Israéliens », a-t-il déclaré dans son discours lors des manifestations massives qui ont eu lieu dans la capitale contre les USA le lundi 23 novembre.

Il a ajouté : « Les USA sont les principaux instigateurs et le plus grand complice dans l’agression et le siège contre le Yémen », soulignant « qu’ils sont derrière le mal affectant notre pays. Ils sont responsables des tueries et des destructions au Yémen ».

Et d’ajouter: « les USA sont l’ennemi du peuple yéménite et le resteront pour toujours », notant que « nous ne les voyons que comme de la paille ».

Il a en outre souligné que les USA, qui revendiquent la liberté et la démocratie, bloquent délibérément les sites d’information des télévisions yéménites, citant AlMasirah expliquant : « Nous avons pris part à des dialogues et avons découvert qu’ils ne sont pas sérieux. Leurs pourparlers sont purement exploratoires ».

« Les USA tuent le peuple yéménite et détruisent les infrastructures du pays depuis sept ans. Sans le soutien américain, les pays de l’agression (de la coalition saoudo-émiratie) n’auraient rien pu faire ».

Et de poursuivre avec un ton sarcastique: « L’Arabie saoudite ne peut même pas fabriquer des cerfs-volants, encore moins des avions F-15 et F-16 », expliquant que « le peuple yéménite est indifférent aux cris des USA et reste fermement attaché à ses positions ».

Il s’est adressé aux USA en ces mots: « Toutes les sanctions que vous imposez ne nous affectent nullement et n’ont aucune valeur. »

Et de noter: « l’embargo aérien et maritime cible le citoyen yéménite. Quant à nous, nous ne sortons pas du tout du Yémen, et nous n’avons rien à l’extérieur du pays, et nous ne possédons rien même à l’intérieur de Sanaa ».

Il a en outre déclaré que le blocus imposé à notre pays est imposé par des frégates et des navires américains, demandant : « Pourquoi vous empêchez l’entrée de nos navires dans le port de Hodeïda, pourquoi vous fermez l’aéroport de Sanaa, et pourquoi vous interdisez les transferts d’argent, ce qui affecte le citoyen yéménite? ».

Raid contre un domicile une femme enceinte blessé son fœtus tué

Entre-temps, la coalition saoudienne a poursuivi, lundi 22 novembre, son agression contre le Yémen, en bombardant un domicile dans le district de His à Hodeïda (ouest). Blessant grièvement une femme enceinte et tuant son fœtus ainsi qu’un homme.

Le correspondant de la télévision yéménite AlMasirah a précisé que les avions de combat saoudiens ont visé la maison du citoyen Abdullah Sherian dans le village du district de His, ce qui a entraîné la mort d’un homme et d’un fœtus dans le ventre de sa mère qui a été grièvement atteinte.

Et puis ce mardi 23 novembre les avions de la coalition saoudo-américaine ont mené 3 raids sur le quartier résidentiel d’Al-Anab dans la capitale Sanaa.

Le correspondant d’AlMasirah a fait état d’un incendie dans une usine de paniers en plastique à la suite des bombardements saoudiens.

Les actions saoudiennes enregistrent leur plus forte baisse en un an

Par ailleurs, la bourse saoudienne a enregistré sa plus forte baisse, et ce au lendemain de l’opération menée par les forces armées yéménites au cours de laquelle 14 drones ont visé des installations militaires et vitales dans les profondeurs saoudiennes, dont les installations de Saudi Aramco à Djeddah.

Selon Reuters, l’indice saoudien a chuté de 1,9%, enregistrant sa plus forte baisse en un jour depuis octobre 2020, ceux de la banque Al-Rajhi et de Saudi Aramco ont respectivement baissé de 2,2% et de 1,9%.

Alors que l’indice d’Abu Dhabi a reculé de 0,2%, affecté par une baisse de 1,3% de l’action de First Abu Dhabi Bank, la plus grande banque des Emirats.

L’indice de Dubaï a également renoncé à ses gains initiaux pour clôturer en baisse de 0,2%.

Il est à noter que les forces armées yéménites ont mené, samedi 20 novembre, une offensive de grande envergure contre des cibles militaires et économiques à Riyad, Djeddah, Abha, Jizan et Najran.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah