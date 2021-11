La police iranienne a annoncé, le lundi 29 novembre, le démantèlement d’une cellule terroriste dans la province du Khouzestan, au sud-ouest du pays, et l’arrestation de ses membres.

La police a précisé dans un communiqué que « des membres d’une cellule terroriste avaient attaqué, en juillet, une patrouille au poste de police de Khanafra, dans le district de Shadikan. Aussitôt après cet attentat, le commandement des renseignements de la police du Khouzestan a identifié et arrêté trois membres de la cellule à Shadikan ».

Et d’ajouter : « après avoir mené des enquêtes, il s’est avéré que les membres de la cellule appartenaient et recevaient le soutien d’un groupe terroriste. Trois armes et de grandes quantités d’explosifs et de munitions ont été saisies ».

Selon les agences iraniennes, le capitaine de la police iranienne, Malek Rasouli, était tombé en martyr suite à un acte terroriste lié à cette cellule.

En juillet, des hommes armés ont ouvert le feu sur une patrouille des forces de sécurité iraniennes dans le Khouzestan, quelques jours après un incident similaire qui a coïncidé avec des manifestations en protestation à la pénurie d’eau dans la province.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen