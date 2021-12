Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a affirmé vendredi que l’alliance militaire entre le Maroc et l’entité sioniste « reflète un point de rencontre entre deux expansions régionales, ce qui les pousse à nier l’existence de leurs victimes spoliées de leurs droits nationaux inaliénables ».

« L’ombre des autorités marocaines indique clairement une escalade sans précédent de l’hégémonie sioniste rampante », a déclaré Lamamra dans une déclaration au site Internet Crésus, en marge 8ème séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, qui s’est tenu à la wilaya d’Oran, à l’ouest d’Algérie.

Il a ajouté que « chaque palier franchi par les autorités marocaines dans cette alliance militaire malveillante les éloigne davantage de l’Algérie et de son peuple ».

« Le Maroc a jeté son dévolu sur le Sahara occidental et l’Algérie, ce qui rend ses jugements erronés à cet égard », a-t-il objecté en répondant aux « fausses allégations » qui lui sont attribuées par certains médias marocains, concernant des gains politiques allégués en faveur de la République arabe sahraouie démocratique, grâce au sommet tenu à Oran et le prochain sommet de la Ligue des États arabes qui se tiendra dans la capitale Alger.

M. Lamamra a poursuivi: « La monodiplomatie marocaine , figée uniquement sur le Sahara occidental et l’Algérie, ne conçoit pas que la diplomatie algérienne est multidimensionnelle et multifonctionnelle, au service de multiples objectifs nobles ».

Les autorités algériennes restent convaincues que « dès lors qu’il s’agit de la visite du ministre israélien de la Défense au Maroc, c’est l’Algérie qui est visée ». Alger accuse que « les ennemis se mobilisent de plus en plus pour porter atteinte à l’Algérie.

Il y a quelques jours, Lamamra avait déclaré que son pays « cherche à réunir les Arabes lors du prochain sommet », au cours duquel il s’est engagé à travailler pour rassembler les Arabes autour de dénominateurs communs, notamment en ce qui concerne les droits des Palestiniens.

Il a dénoncé « la propagande qui essaie de déformer la véritable image de l’Algérie », et « ceux qui ont des lobbies étrangers en France et aux USA pour déformer l’image de l’Algérie et blanchir celle du Maroc ».

Depuis jeudi 2 décembre, dans l’Etat d’Oran, à l’ouest du pays, l’Algérie accueille le 8eme séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par l’Union africaine, sous le slogan « Aider les nouveaux membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies à se préparer pour régler les questions de paix et de sécurité sur le continent africain ».

Il est à noter que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a indiqué plus tôt, la possibilité de la participation de la Syrie au prochain sommet arabe en Algérie.

Source: Divers