Le député Hussein Hajj Hassan, membre du bloc Loyauté à la Résistance, a déclaré à la chaine satellitaire Al-Manar, lors de l’émission Panorama : » l’approvisionnement en électricité se détériore de plus en plus, et les citoyens souffrent d’une reduction sévère du nombre d’heures pendant lesquelles l’électricité leur parvient moins d’une heure par jour, pis encore, la pénurie totale en électricité durent plusieurs jours consécutifs, et cela est dû au problème de la pénurie en carburant et donc cela affecte la production, sans compter des problèmes techniques ».

M. Hajj Hassan a souligné que « la résolution du problème de l’électricité au Liban est la clé des solutions à de nombreux problèmes, et que le nœud principal aujourd’hui est d’obtenir de l’argent en devises étrangères pour acheter du carburant, de l’entretien et des pièces de rechange.

Pour cette raison, les frères d’Irak, ont fourni au Liban un million de tonnes de carburant pendant un an ».

Et de poursuivre : « Des négociations sont également en cours avec les frères en Egypte pour importer du gaz, et avec les frères en Jordanie pour acheter de l’électricité, qui sera acheminé par la Syrie. Nos frères ont montré leur volonté d’aider le Liban, et nous sommes reconnaissants.

Ces solutions peuvent fournir partiellement de l’électricité pour une durée n’excédant pas un an et demi ».

Le député Hajj Hassan a également indiqué que « la solution durable au problème de l’électricité doit s’inscrire dans une vision politique, économique, financière et de développement durable ».

M. Hajj Hassan a souligné que « les Américains imposent toujours un blocus économique au Liban par le biais du veto américain imposé aux entreprises avec lesquelles l’État libanais s’est engagé pour explorer le pétrole et le gaz, suspendu depuis plus de deux ans, et par le veto imposé à des entreprises russes, chinoises ou iraniennes pour aider le Liban à investir dans plusieurs secteurs, dont les secteurs de l’électricité et du pétrole sans oublier la menace de sanctions aux Libanais si ces vetos sont violés ».

Concluant, « par conséquent, il est nécessaire de prendre des décisions courageuses qui brisent le blocus américain imposé au Liban et ouvrent des horizons pour des solutions durables et radicales à ses problèmes majeurs ».

Source: Al-Manar