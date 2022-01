Le premier train reliant le Pakistan à la Turquie en passant par l’Iran est arrivé le 5 janvier dans la capitale turque, Ankara, en provenance d’Islamabad.

Parti d’Islamabad le 21 décembre 2021, il est destiné à transporter des marchandises dans le cadre du projet de ligne ferroviaire Islamabad-Téhéran-Istanbul, mis en œuvre par le Pakistan, l’Iran et la Turquie.

Une cérémonie l’attendait dans l’ancienne gare d’Ankara en présence du ministre turc des Transports et des Infrastructures Adil Kara Ismailoglu, de l’ambassadeur iranien à Ankara Mohammad Farazmand, et du député pakistanais Mahdum Zaid Qureshi, ainsi que d’un certain nombre d’invités.

Dans son discours, M. Farazmand a salué l’importance du projet de ligne ferroviaire Islamabad-Téhéran-Istanbul, soulignant que « les trois pays ont fait le premier pas important vers une interconnexion régionale entre eux ».

Pour sa part, le député pakistanais Qureshi a déclaré que « l’importance du projet réside non seulement dans le renforcement de l’interdépendance régionale, mais dans la promotion en même temps des activités commerciales et économiques au sein de la région de l’Organisation de coopération économique ».

Défendant ce projet lors de sa mise en place, le ministre pakistanais des Chemins de fer avait déclaré à l’époque que grâce à cette ligne, le coût du transport est 50 % moins cher que celui en mer.

Indiquant que le train prend 10 jours d’Islamabad à Istanbul, il diminue la durée du voyage 3 jours avec l’amélioration des infrastructures.

Le projet est entré en vigueur en 2009 mais il a été arrêté en 2011 en raison d’un retard au Pakistan, pour reprendre ses voyages le 21 décembre dernier.

La distance du chemin de fer dans le projet de ligne ferroviaire Islamabad-Téhéran-Istanbul est de 6 543 km.

Source: Médias