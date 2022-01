Les équipements nouvellement ajoutés à la structure de la Marine du Corps des Gardiens de la Révolution Iranienne (CGRI) ont été testés avec succès, lors des derniers exercices conjoints du Grand Prophète-17.

Des vedettes rapides ayant à leur bord des missiles de croisière à 75 et 95 nœuds (139 et 176 km/h) transportant des missiles de croisière d’une portée de 150 km, des missiles tactiques « Fath » d’une portée de 120 km, des tirs de missiles téléguidés Fajr-5, des vedettes rapides transportant des torpilles de 324 mm et l’utilisation de divers systèmes d’écoute et de guerre électronique faisaient partie des équipements liés à la Marine du CGRI.

Les vedettes rapides de type RIB-33 sont équipées de deux torpilles dont le tir a été exposé lors de cet exercice.

Outre une vitesse de 50 nœuds et une grande maniabilité, ces navires ont également de petites dimensions.

L’opération de transfert rapide des forces d’opérations spéciales pour pénétrer les côtes ennemies a également été pratiquée par des bateaux rapides durant ces manoeuvres.

Les missiles balistiques à courte portée « Fath » et certains autres missiles balistiques tactiques iraniens sont équipés de diverses ogives telles que des ogives à fragmentation ou des missiles à tête chercheuse.

Les nouveaux missiles tactiques construits par le ministère de la Défense, dont le missile Fath, jouent un rôle important dans le renforcement de la puissance de défense et d’offensif des forces navales et terrestres du CGRI, car d’une part, ils sont dotés de frappe précise, et d’autre part, ils sont montés sur un véhicule sous forme de 2 à 6 balles. Ils ont également une bonne viabilité puisqu’ils sont transportés et tirés à partir de la cartouche (canister en anglais, ndlr).

Pour rappel, ces missiles ont été utilisés « enfouis dans le sol » lors de l’exercice du Grand Prophète-17. Des missiles tactiques « Fajr 3 » ont également été tirés contre des cibles navales au cours de l’exercice.

L’attaque simultanée avec plusieurs missiles de croisière sur une cible flottante, le tir de missiles de croisière à courte et longue portée à partir de lanceurs de missiles et de vedettes « Tondar » ainsi que le tir de missiles de croisière à partir de lanceurs fixes et mobiles, et l’exercice de destruction de navires ennemis à l’aide de mines navales font partie des autres caractéristiques de ces manœuvres.

Le tir des missiles de croisière « Nasr » et « Nasir » à partir d’un lanceur véhicule mobile a été testé avec succès lors de ces exercices.

La Marine du CGRI s’est récemment équipée d’un nouveau missile de croisière d’une portée de 150 km, qui sera installé sur des vedettes rapides.

Des drones kamikazes Ababil 2 et des drones de combat Mohajer 6 ont également été utilisés dans cet exercice avec d’autres drones.

Ababil 2 a ajouté une capacité précieuse à la Marine du CGRI en affichant une grande précision dans la destruction de la cible. En plus des bombes « Qaem », qui gagnent lentement en popularité, Mohajer 6 a également eu recours à des missiles « Almas » pour détruire la cible.

L’« Almas » est un missile antichar d’une portée de 8 km et capable de tirer et d’attaquer depuis le haut (Top Attack).

Au cours de ces exercices, les Mohajer 6 se sont engagés dans des affrontements simultanées avec deux petites cibles navales, qui ont été touchées par des bombes de haute précision Qaem.

La force terrestre du CGRI était principalement présente dans cet exercice en mettant l’accent sur ses forces spécialisées.

L’opération de transfert des forces de commando de l’unité Saberin depuis des zones différentes, dont Téhéran, par hélicoptère, vers la zone d’entraînement a été effectuée avec succès.

Dans les missions nécessitant une grande mobilité, ces forces utilisent des moteurs à quatre et six roues armées de missiles antichars et d’artillerie lourde, et dans les missions de patrouille, elles utilisent des véhicules protégés MRAP (mine resistant ambush protected, ndlr).

Comme la Marine du CGRI, les forces terrestres ont fait usage de leurs nouveaux équipements, dans le cadre des exercices du Grand Prophète-17. Des véhicules tactiques armés de divers types de munitions de calibre 12,7 mm Gatling et de canons de 20 mm montés sur le véhicule tactique « Aras 2 » y ont été largement utilisés.

Source: Avec PressTV