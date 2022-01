L’administration Biden est prête à discuter du déploiement de missiles américains en Europe ainsi que de restrictions réciproques sur la taille et la portée des exercices militaires sur le continent lorsqu’elle rencontrera lundi les négociateurs russes à Genève, ont déclaré des responsables américains.

Les efforts de l’administration Biden constituent une tentative de désamorcer les tensions avec la Russie, qui a déployé environ 100.000 soldats près de la frontière ukrainienne.

Toute concession « devrait être réciproque », a déclaré samedi un haut responsable de l’administration américaine cité par les médias.

« Les deux parties devraient prendre essentiellement le même engagement, et ces discussions devront également être menées en pleine consultation avec nos partenaires et alliés », a expliqué la même source.

Le Wall Street Journal note que ces mesures « sont loin de répondre aux exigences de Moscou, qui souhaite que l’Otan mette un terme à son expansion vers l’Est et cesse ses activités de formation, ses exercices et son soutien militaire à l’Ukraine et à d’autres régions de l’ancienne Union soviétique.”

Les négociateurs américains et européens entament la semaine prochaine une série de réunions avec la Russie, qui débuteront dimanche soir à Genève par un dîner de travail entre la secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman et le vice-ministre des affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

Mme Sherman se rendra ensuite à Bruxelles pour une réunion élargie entre les alliés de l’Otan et la Russie mercredi. Une troisième série de pourparlers aura lieu jeudi à Vienne sous les auspices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont l’Ukraine et la Russie sont membres.

Source: Sputnik