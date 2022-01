La coalition saoudienne a découpé des scènes d’un film documentaire américain diffusé en 2010, sur l’invasion de l’Irak qui, prétendant qu’il s’agit de « missiles assemblés dans le port d’Hodeidah ».

Dans les détails, la coalition saoudienne avait publié une vidéo dans laquelle elle prétend qu’il s’agissait d’images du « site d’assemblage et d’installation de missiles balistiques dans le port d’Hodeidah », alors que ces scènes ont été extraites du film Severe Clear, plus précisément une heure, 9 minutes et 54 secondes après le début du film.

Le chef de la délégation de négociation de Sanaa, Mouhammad Abed al-Salam, a commenté ce qui a été diffusé par la coalition saoudienne, déclarant : » Encore un scandale flagrant voire un échec déplorable du porte-parole de la coalition qui a prétendu qu’il s’agit d’un site de missiles dans le port de Hodeidah, alors qu’il s’est averé d’une scène extraite d’un film et présentée à l’opinion publique comme un exploit du renseignement saoudien. La coalition cherche à compenser ses pertes sur le terrain par des informations et des victoires du renseignement fabriquées et ridicules . »

Hier, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a nié la validité les propos du porte-parole de la coalition saoudienne concernant les ports de Hodeidah et Ras Issa, les qualifiant de « faillite et de fabrication médiatique sans fondement », et qu’il » s’est appuyé sur une présentation médiocre ».

Le ministère a déclaré, dans un communiqué, que « les tentatives grotesques de justifier le ciblage par la coalition des ports yéménites ne sont qu’un acte cinématographique bon marché qui dévoile au monde l’échec lamentable que connaît l’Arabie saoudite ».

Cette réponse de Mouhammad Abed al-Salam au porte-parole de la coalition saoudienne, Turki al-Maliki, intervient suite aux allégations de ce dernier concernant « l’utilisation militaire des ports d’Hodeidah et de Saleef ».

