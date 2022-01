Plus de 1 700 membres du Congrès américain ont été propriétaires d’êtres humains au cours de leur vie, selon une enquête publiée lundi 10 janvier.

Au total, 1 715 cas de membres du Congrès américain ont été identifiés comme ayant possédé des personnes comme esclaves entre le XVIIIe et le XXe siècle, selon l’enquête du Washington Post. Celle-ci a porté sur des recensements et d’autres documents anciens pour aboutir à ses conclusions.

Les parlementaires propriétaires d’esclaves provenaient de 37 États différents, dont des États du Sud, tous les États de la Nouvelle-Angleterre, ainsi que des États du Midwest et de l’Ouest.

Ils représentaient un large éventail de l’establishment politique américain et plus de 60 partis, dont les partis républicain et démocrate, ainsi que des partis moins connus, comme les fédéralistes, le parti whig, les unionistes, les populistes, les progressistes et les prohibitionnistes, indique le Post.

Le parti démocrate compte le plus grand nombre de représentants qui, à un moment donné de leur vie, ont possédé des esclaves. Le journal a relevé 606 cas de ce genre. Quelque 481 républicains du Congrès ont également été identifiés comme propriétaires d’esclaves.

Le sénateur démocrate Corey Booker, qui n’est que le quatrième Africain-Américain élu au Sénat américain, a déclaré dans une interview au Washington Post : « Il est très rare que l’on reconnaisse à quel point l’esclavage, cette misérable institution, a façonné le Capitole. »

« Tout autour de vous, le Capitole lui-même, a été façonné par cet héritage que nous ne connaissons pas entièrement ou que nous ne reconnaissons pas entièrement », a-t-il ajouté.

S’agissant de la Maison Blanche, l’enquête a permis de déterminer que 12 des 18 premiers présidents américains possédaient des esclaves, dont huit étaient propriétaires d’esclaves pendant leur mandat présidentiel.

Le Washington Post a compilé ses résultats dans une base de données, qui a également déterminé que 3 166 membres du Congrès ne possédaient pas d’esclaves.

Quelque 677 membres du Congrès font encore l’objet de vérifications, et le Post a déclaré qu’il mettrait à jour sa base de données « au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles ».

Source: Avec Anadolu