Après sa victoire sur l’occupation israélienne et la fin de sa grève de la faim, le détenu Hisham Abu Hawash a été infecté par le virus Corona à l’hôpital, sa famille demande qu’il soit transféré dans un hôpital de Cisjordanie.

L’hôpital israélien « Asaf Harofeh » a annoncé que le détenu palestinien, Hisham Abu Hawash, avait contracté le virus Corona, notant qu’il avait été transféré dans l’unité de soins désignée à cet effet.

La famille de Abu Hawash a accusé l’hôpital de ne pas avoir pris soin de leur fils, car il ne l’a pas séparé des patients, malgré son état de santé difficile, et bien que l’hôpital sache qu’il souffre d’un germe sanguin transmis à lui alors qu’il se trouvait dans la soi-disant « cour militaire ».

La famille a appelé les organisations internationales à « intervenir rapidement pour transférer Hisham dans un hôpital de Cisjordanie, afin de lui fournir un traitement approprié ».

La famille d’Abu Hawash a également tenu les autorités d’occupation pleinement responsables de sa vie.

Il est rapporté qu’ Abu Hawash (40 ans) marié et père de cinq enfants, est originaire de Dura à Hébron. Il avait entamé sa grève de la faim le 17 août 2021 après que les forces d’occupation l’aient arrêté administrativement le 26 octobre 2020.

Il a déjà passé 8 ans dans les prisons de l’occupation, dont 52 mois en détention administrative.

Il doit être remis en liberté à la fin du mois de février de cette année.

Le 4 janvier, 141 jours plus tard, Abu Hawwash a vaincu l’occupation et a obtenu une promesse de le libérer.

Le correspondant d’Al-Mayadeen a rapporté que « la décision d’Abu Hawwash d’arrêter la grève intervient après qu’un accord a été conclu pour le libérer le 26 février ».

Les factions palestiniennes et les comités de résistance ont félicité Abu Hawash pour sa « victoire et sa libération des griffes du geôlier sioniste », et ont déclaré que sa victoire était « une victoire pour le mouvement des détenus dans les geôles ».

Les factions de la résistance palestinienne ont tenu l’occupation israélienne « entièrement responsable » de la vie de Hisham Abu Hawash, soulignant qu' »il doit supporter les conséquences de tout préjudice qui lui serait fait ». A cette époque, les dirigeants des mouvements « Hamas » et « Djihad islamique » ont averti l’occupation israélienne que « l’escalade sera maîtresse de la situation si le prisonnier Abu Hawash est exposé à la mort ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen