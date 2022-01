Le ministre koweïtien des Affaires Etrangères, Ahmad Nasser al-Sabah, en visite au Liban a été chargé de présenter aux autorités libanaises un document conditionnel de 12 articles.

Les conditions qui sont le fruit d’une coordination américaine avec ses outils dans les pays du Golfe (CCG), stipule le refus des pays golfiens à l’intervention du Hezbollah dans leurs affaires, le désarmement des milices (allusion au Hezbollah) et plusieurs autres conditions controversées.

Une des clauses de ce document indique qu’une fois que le Liban s’engage au respect de ces 12 articles, « un travail sera entrepris avec les institutions internationales pour résoudre la crise financière qui frappe le Liban » !

« Le document conditionnel a reçu le soutien des USA, de l’Europe, de l’Égypte et de la Jordanie ».

Le quotidien libanais Al-Akhbar a appris que l’envoyé koweïtien avait entendu de tous les responsables le souci du Liban pour les meilleures relations avec le Golfe, mais les cercles du Palais républicain ont transmis l’insistance du président Michel Aoun à exprimer des réserves sur le point lié à la résolution 1559, soulignant que la question des armes du Hezbollah et son rôle régional « ne sont pas une affaire locale. » Il s’agit plutôt d’une question régionale et internationale, les Arabes et le monde doivent comprendre cette question.

On s’attend à ce que le Liban communique sa position officielle à l’égard de ce document lors de la réunion du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères au Koweït à la fin de ce mois.

Al-Akhbar qui a obtenu une copie de ce document a publié les douze conditions:

1- Engagement du Liban à toutes les exigences de la Conférence de Taëf.

2- Engagement du Liban envers toutes les résolutions de légitimité internationale et les résolutions de la Ligue des États arabes.

3- Engagement du Liban à La civilité de l’Etat conformément à ce qui est stipulé dans la constitution libanaise.

4- Adoption de la politique de neutralité en paroles et en actes.

5- Établissement d’un calendrier précis pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité n° 1559 (2004) concernant le désarmement des milices au Liban, de la résolution n° 1680 (2006) concernant le soutien à la souveraineté et à l’indépendance politiques du Liban et le plein soutien à l’Union nationale libanaise. La résolution 1701 (2006) sur les armes du Hezbollah et la région du Sud-Liban.

6- Arrêt de l’ingérence du Hezbollah dans les affaires du Golfe en particulier et les affaires arabes en général, et l’engagement à la poursuite de toute partie libanaise qui se livrera à des actes hostiles contre les pays du CCG.

7- Arrête de toutes les activités des groupes opposés aux pays du CCG et poursuivre quiconque tente d’inciter ou de participer à la violence, qu’il soit citoyen ou résident au Liban.

8- Engagement à tenir des élections législatives en mai 2022, puis des élections présidentielles en octobre 2022, selon les dates prévues sans changement.

9- Vérification des exportations libanaises vers les pays du CCG à travers le mécanisme de la présence d’observateurs bilatéraux pour s’assurer que les exportations sont exemptes de toute contrebande, en particulier des drogues.

10- Extension du contrôle des autorités officielles libanaises sur tous les points frontaliers.

11- Mise en place d’un système d’échange d’informations sur la sécurité entre les pays du CCG et le gouvernement libanais.

12- Coopération avec la Banque mondiale pour trouver des solutions au problème des citoyens libanais qui ne peuvent pas recevoir leurs dépôts des banques libanaises.

Source: Traduit à partir d'AlAkhbar