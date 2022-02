Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré vendredi qu’il était prêt à oeuvrer avec le président russe, Vladimir Poutine, pour planifier l’avenir et orienter les relations bilatérales dans les nouvelles circonstances historiques.

M. Xi a indiqué qu’il était disposé à oeuvrer avec M. Poutine pour promouvoir la transformation continue de la confiance mutuelle de haut niveau entre la Chine et la Russie en résultats de coopération dans tous les domaines et apporter de réels bénéfices aux peuples des deux pays.

En dépit des multiples défis auxquels le monde est confronté, la Chine et la Russie sont restées fidèles à leurs aspirations initiales et ont maintenu le développement régulier de leurs relations bilatérales, a déclaré M. Xi.

M. Xi a déclaré que les deux pays s’étaient fermement soutenus mutuellement dans la défense de leurs intérêts fondamentaux respectifs, et avaient renforcé leur confiance mutuelle politique et stratégique, ajoutant que le commerce bilatéral entre les deux pays avait atteint un niveau record.

Les deux parties ont activement pris part à la réforme et au développement du système de gouvernance mondiale, ont pratiqué un véritable multilatéralisme et ont sauvegardé un véritable esprit démocratique, a noté M. Xi, ajoutant que ces efforts avaient galvanisé la solidarité de la société internationale pour surmonter cette période difficile, ainsi que défendre l’équité et la justice internationales.

