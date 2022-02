Le Bureau d’information des détenus a rapporté que « les détenus dans toutes les geôles israéliennes refusent d’entrer dans leurs prisons après la fin de la prière du vendredi, dans le cadre d’une protestation contre les mesures punitives ».

L’Autorité palestinienne des affaires des détenus a annoncé que « l’administration des geôles israéliennes a augmenté le nombre des unités de répression, craignant la révolte des détenus après la fin de la prière du vendredi ».

Le Bureau d’information des détenus a également déclaré que « les détenus de toutes les geôles israéliennes refusent d’entrer dans les salles après la fin de la prière du vendredi, dans un mouvement de protestation en refus des mesures punitives », notant que « l’administration pénitentiaire menace de réprimer les détenus à cause de leur refus d’entrer dans leurs prisons, et que la tension règne dans les prisons ».

Simultanément, le Club des détenus palestiniens a rapporté que la tension régne dans la prison de Megiddo, suite à la présence d’importantes forces d’unités de répression des prisons ».

Parmi les mesures punitives prises par les autorités d’occupation envers les détenus, les médias israéliens ont souligné que « l’Autorité des prisons d’occupation a décidé d’adopter une nouvelle politique concernant les conditions de détention des prisonniers, les conditions de sécurité à la suite de l’incident qui a eu lieu dans la prison de Gilboa il y a plusieurs mois ».

Selon les médias israéliens, « les forces d’occupation ont décidé de ne pas autoriser les détenus à se rester dans une même cellule pendant longtemps, au risque de les encourager à tenter de s’évader, et de transférer chaque prisonnier d’une cellule à une autre tous les 4 mois, et non une fois tous les six mois. »

Les détenus administratifs dans les prisons d’occupation poursuivent leur boycott des tribunaux d’occupation pour le 42e jour consécutif exigant la fin de la politique de détention administrative sous le slogan « Notre décision est la liberté ».

Le premier du mois dernier, les détenus administratifs ont adopté une position collective, déclarant un boycott complet et définitif de toutes les procédures judiciaires liées à la détention administrative.

Le mouvement des détenus dans les geôles israéliennes a annoncé son soutien total à la décision des détenus administratifs de boycotter totalement les tribunaux militaires, expliquant que ses organes de régulation donneront suite à la décision.

Il convient de noter que les autorités d’occupation prennent généralement des mesures punitives contre les détenus qui boycottent leurs tribunaux, telles que les priver de visites et renouveler leur détention administrative.

Source: Traduit d'AlMayadeen