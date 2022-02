Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accusé le Maroc et ‘Israël’ d’être à l’origine de toutes les tentatives visant à creuser un fossé entre la présidence et l’armée en Algérie et à semer la discorde et de fausses nouvelles parmi la population.

Dans une interview aux médias locaux diffusée, le mardi soir 15 février, M.Tebboune a indiqué que « le Maroc a utilisé son appareil de propagande et de fausses informations pour frapper l’unité nationale algérienne et insulter l’armée algérienne chaque jour », notant qu’Israël soutient le Maroc contre l’Algérie.

Le président algérien a estimé que les relations de son pays avec le Maroc s’étaient encore détériorées, et il a accusé le régime israélien de soutenir Rabat dans ce domaine.

Les tensions se sont intensifiées entre le Maroc et l’Algérie ces derniers mois.

En août dernier, l’Algérie a annoncé la rupture de ses relations avec le Maroc en raison d’« actes hostiles » à son encontre par le Royaume, ce qui a été démenti par Rabat.

Les tensions ont augmenté entre les l’Algérie et le Maroc après que Rabat a normalisé ses relations avec ‘Israël’ en 2020.

Les propos du président Tebboune interviennent une semaine après le rejet de l’adhésion d’Israël à titre d’observateur à l’Union africaine.

Les vétérans américains applaudissent l’éjection d’Israël de l’UA par l’Algérie, a rapporté « Algérie patriotique », mardi 15 février.

Le site américain « Veterans Today » estime que l’octroi du statut d’observateur à Israël à l’Union africaine équivaudrait à faire adhérer l’apartheid au sein de l’Union africaine lorsque l’Afrique du Sud se battait contre le régime ségrégationniste de Pretoria.

« L’Union africaine ne doit pas légitimer un régime d’apartheid comme Israël », lit-on dans le média alternatif américain qui cite un analyste convaincu que « l’apartheid israélien doit être traité de la même manière que l’apartheid sud-africain ».

Pour la source du site Veterans Today, « les pays africains se sont opposés, pendant des décennies, au régime d’apartheid en Afrique du Sud, tout en soutenant les Palestiniens dans leur lutte contre le régime israélien ».

« Alors que le système international des États est anarchique et qu’il existe de nombreux régimes peu recommandables et oppressifs, cela ne devrait pas signifier que tout est permis », a ajouté l’analyste interrogé par le média américain, qui rappelle que l’Union africaine a « dans de nombreuses résolutions, déjà noté le refus d’Israël de jouer selon les règles établies ».

« Accréditer un violateur en série des résolutions de l’ONU, un État dont la politique officielle est fondée sur l’épuration ethnique et l’apartheid, un État qui perpétue indéfiniment une occupation coloniale brutale resterait une tache indélébile dans le bilan de l’Union africaine sous la présidence de Moussa Faki », a insisté la source de Veterans Today, selon laquelle la suspension d’Israël est « saluée par les Palestiniens comme un coup dur pour les normalisateurs ».

« Pendant ce temps, les groupes de résistance palestiniens, les groupes de défense des droits internationaux, les dirigeants mondiaux et la communauté internationale en général ont félicité l’Union africaine d’avoir suspendu le débat sur l’opportunité d’accorder à Israël le statut d’observateur au sein de l’organisation panafricaine », souligne le média alternatif américain qui critique la politique interventionniste et belliciste de Washington.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avait indiqué, dans un entretien aux médias officiels français France 24 et Radio France International (RFI), que le président actuel de la Commission de l’Union africaine a commis deux fautes en voulant y faire adhérer l’entité sioniste, en laissant entendre que ce choix inconsidéré allait conduire inéluctablement à l’implosion de l’Union africaine.

La suspension d’Israël a donné lieu à des attaques virulentes de porte-voix du régime de Tel-Aviv contre l’Algérie, allant jusqu’à la qualifier d’« État voyou » pour avoir faire échouer la manœuvre israélo-marocaine de faire main basse sur l’organisation panafricaine.

Le site Veterans Today a été fondé par d’anciens soldats de l’armée américaine qui ont eu à subir les affres de la guerre en Afghanistan, en Irak et ailleurs, utilisés comme chair à canon par les présidents américains successifs pour défendre les intérêts étroits de lobbies locaux.

Source: Avec PressTV