Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que « les répercussions de ce qui se passe aujourd’hui en Russie et en Ukraine sont dangereuses pour le monde, et la situation est ouverte à toutes les possibilités ».

« Il y a beaucoup de leçons à tirer notamment dans notre région », a ajouté Sayed Nasrallah lors d’une conférence marquant le 30e anniversaire du martyre de l’ancien secrétaire du Hezbollah Sayed Abbas Moussawi.

Il a en outre évoqué la politique de deux poids deux mesures adoptée par l’Occident, s’interrogeant « comment le monde a agi lorsque les USA ont envahi et détruit l’Afghanistan et l’Irak, tuant des centaines de milliers de personnes. Et comment il se comporte aujourd’hui après l’entrée de la Russie en Ukraine »…

Le secrétaire général du Hezbollah a expliqué que « les USA sont responsables des événements qui se déroulent en Ukraine. Ce sont eux qui ont incité et poussé les choses dans cette direction ».

« Les USA ont tout fait pour que ces événements se produisent en Ukraine. Et par conséquent, ce sont les Ukrainiens et les Russes qui en paieront le prix », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, Sayed Nasrallah a souligné « qu’il s’agit d’une leçon à tirer pour tous ceux qui font confiance et parient sur les USA ».

Source: AlManar