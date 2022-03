Après que la Russie ait révélé un programme d’armes biologiques financé par le Pentagone en Ukraine, la directrice américaine du renseignement national, Avril Haynes, a déclaré que le gouvernement américain avait fourni à l’Ukraine une aide dans le « domaine biologique ».

Mme Avril Haynes, a reconnu que « l’Ukraine exploite plus de 10 laboratoires biologiques liés à des projets de défense et de santé », ajoutant que « le gouvernement américain a fourni à Kiev une assistance en matière de sécurité biologique ».

« L’Ukraine exploite un peu plus de 10 laboratoires biologiques, et ces laboratoires travaillent sur des projets de défense et de réponse sanitaire », a reconnu Mme Haynes lors d’une audition au Sénat américain.

« Je pense que le gouvernement américain a assisté ou du moins a offert son assistance dans le passé en matière de sécurité biologique, ce que nous faisons avec de nombreux pays à travers le monde », a ajouté Haynes.

Dans ce contexte, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov, a confirmé jeudi que « l’objectif de la recherche biologique financée par les États-Unis en Ukraine était de créer un mécanisme secret de propagation d’agents viraux mortels ».

M. Konashenkov a également souligné que « les laboratoires établis et financés par les États-Unis en Ukraine menaient des expériences sur le virus Corona chez les chauves-souris », notant que « le ministère russe de la Défense a l’intention de publier de nouveaux documents sur les activités biologiques américaines secrètes en Ukraine ».

Aveu après un précédent démenti

La reconnaissance américaine intervient malgré un précédent démenti concernant « la validité des accusations russes selon lesquelles les USA travaillent à développer des armes chimiques ou biologiques en Ukraine », mais Washington a affirmé que « Moscou se prépare à utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine ».

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a écrit sur son compte Tweeter hier soir : « Nous avons pris connaissance des fausses allégations de la Russie concernant des laboratoires américains fabriquant des armes biologiques et le développement d’armes chimiques en Ukraine, or, en vertu de la Convention sur les armes chimiques et la Convention sur les armes biologiques, les États-Unis ne développent pas ou ne possédent de telles armes en quelque lieu que ce soit « .

De son côté, la chaîne américaine « Fox News » a annoncé que le Pentagone a démenti la présence des laboratoires biologiques US en Ukraine.

De son côté, l’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a déclaré Mercedi que « les États-Unis craignent d’être accusés d’avoir violé la Convention sur l’interdiction des armes biologiques, et sont préoccupés que des agents viraux stockés dans les laboratoires biologiques ukrainiens ne tombent entre les mains des Russes ».

Lundi, le ministère russe de la Défense a révélé l’existence d’un réseau d’une trentaine de laboratoires biologiques en Ukraine. Les activités dans ces laboratoires ont été commandées par le Pentagone.

