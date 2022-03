Dans son nouveau bilan quotidien sur la situation sur le terrain, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces ont détruit au total 3.213 cibles détruites depuis le début de l’opération le 24 février dernier.

Son porte-parole Igor Konashenkov a indiqué que les frappes de ce vendredi 11 mars ont perturbé deux aéroports militaires à Lutsk et Ivano-Frankovsk dans l’ouest de l’Ukraine, et ont abattu 3 hélicoptères et 8 drones ukrainiens, dont 5 Bayraktar TB-2.

Selon lui, les frappes de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’aviation de l’armée ont touché 107 cibles des forces armées ukrainiennes, dont 6 centres de commandement, de contrôle et de communication, 14 dépôts de munitions, de carburant et de lubrifiants et 11 sites de concentration d’équipements militaires.

Depuis le début de son opération en Ukraine, l’armée russe a détruit 98 avions, 118 drones, 1 041 chars et autres véhicules de combat blindés, 113 lance-roquettes, 389 pièces d’artillerie de campagne et de mortiers et 843 pièces de véhicules militaires spéciaux.

Prise de Volnovakha et Marioupol assiégé de 3 côtés

Concernant la situation sur le terrain, le communiqué de la Défense russe indique que « les forces de la République populaire de Donetsk ont libéré la ville stratégique de Volnovakha, au sud-ouest de Donetsk, en plus de 3 autres villes, après avoir avancé une distance de 6 km ».

Par ailleurs, les forces de Donetsk continuent de resserrer le cordon imposé à la ville de Marioupol, où l’avancée totale depuis les trois côtés est, nord et ouest est de l’ordre de 800 mètres environ.

Selon le ministère russe, les groupes ukrainiens nationalistes ont miné les routes de la ville et ouvrent le feu sporadiquement sur les gens pour les empêcher de la quitter.

Kiev refuse 80 corridors humanitaires sur 10

Des habitants du village Sopino sous les bombes à Donetsk (Sputnik)

Moscou a proposé 10 corridors humanitaires pour les évacuer, a indiqué Mikhail Mezentsef , le président du Centre national de gestion de la défense de la Russie, « mais Kiev n’en a admis que deux seulement, sachant que les dix ne s’acheminent pas vers la Russie », a-t-il insisté.

Selon lui, quelque 2,6 millions d’habitants de l’Ukraine voudraient se rendre en Russie par crainte des nationalistes.

Moscou accusent les groupes nationalistes ukrainiens de prendre les civils comme boucliers humains.

La journaliste française Anne-Laure Bonnel a révélé qu’entre 13 et 14 mille ukrainiens ont été tués entre 2014 et 2022 dans les bombardements constants des forces ukrainiennes contre la région du Donbass.

Kiev a détruit un centre de recherche nucléaire

Le village deTalakovka, dans le Donetsk (Sputnik)

M. Mezentsef assure que les forces ukrainiennes profite de moments de cessez-le-feu pour rassembler leurs rangs et se repositionner.

Il a révélé que des miliciens ukrainiens ont fait bombarder le bâtiment de la Physique et la Technologie situé à Kharkov (Kharkiv) au nord-est de l’Ukraine dans le but de camoufler les travaux de recherche sur des thèmes nucléaires, et que près de 50 employés de ce centre sont toujours sous les décombres.

De la part des Ukrainiens, l’agence russe Sputni rapporte que leurs forces ont tiré 40 missiles Grad sur la ville de Gorlovka et de tirs de missiles sol-sol contre des quartiers résidentiels de la région Azourianovka sans faire de victimes.

Source: Divers