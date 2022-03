Le Fonds monétaire international (FMI) va probablement abaisser sa prévision de croissance mondiale le mois prochain en raison des retombées de la crise ukrainienne, a déclaré jeudi sa directrice générale, Kristalina Georgieva.

Les retombées économiques de cette crise se propagent au reste du monde par trois canaux principaux : une hausse du prix des matières premières, un impact sur les revenus réels et l’économie réelle, ainis qu’un impact sur les conditions financières et la confiance des entreprises, a-t-elle confié aux médias lors d’une table ronde virtuelle.

« Les conditions financières se sont déjà resserrées dans de nombreux pays sous la pression des prix du pétrole et du gaz », a noté Mme Georgieva, prédisant que ces mesures de resserrement pourraient « s’accélérer et aller plus loin » en raison de la hausse de l’inflation.

« C’est particulièrement inquiétant pour les marchés émergents qui pourraient avoir à subir l’impact combiné d’une baisse de la confiance des entreprises et d’un durcissement des conditions les plaçant dans une situation plus difficile », a-t-elle ajouté.

La directrice générale du FMI a également averti que « si on se retrouve dans une situation où l’on ne peut pas surmonter les tensions rapidement (…), on pourrait assister à un certain impact négatif sur les capacités multilatérales à amortir les pays contre la crise ».

« Notre travail au Fonds est de nous assurer que nous gardions tous les membres ensemble car nous vivons dans un monde davantage sujet aux chocs et nous avons besoin de la force du collectif pour faire face aux chocs à venir », a-t-elle souligné.

Dans une mise à jour en janvier de ses Perspectives de l’économie mondiale, le FMI a prévu une croissance planétaire de 4,4% en 2022, soit une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à ses prévisions d’octobre dernier.

Source: French.xinhuanet.com