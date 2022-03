Un responsable iranien proche de l’équipe iranienne chargée de négocier la relance l’accord nucléaire avec les 4+1 a révélé les réelles causes pour lesquelles les négociations de Vienne trébuchent. Ces tractations ont de nouveau été suspendues après des déclarations plutôt optimistes laissant croire que la conclusion de l’accord était imminente.

Lors d’une interview avec la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen, Mohamad Marandi a accusé les Occidentaux d’avoir volontairement voulu tromper l’Iran par les ajournements et les atermoiements et qu’ils n’ont jamais voulu parvenir à un accord.

« Les Etats occidentaux n’étaient pas constructifs ni positifs. Ils faisaient exprès de retarder et d’ajourner (leurs décisions) pour arnaquer l’Iran », a-t-il affirmé.

« Les Etats-Unis refusent de lever toutes les sanctions et c’est ce que réclame l’Iran », a-t-il indiqué. Soulignant que le président iranien actuel Ebrahim Raïssi est bien plus ferme sur les revendications iraniennes que son prédécesseur Hassan Rohani.

D’après M. Marandi, l’Iran ne demande rien d’autre dans les négociations que ce qui avait été conclu auparavant, en 2015, avant que les Etats-Unis ne se retirent unilatéralement en 2018, sous le mandat de l’ex-président Donald Trump.

Selon des sources proches de ce dossier, Washington refuse entre autres de lever l’embargo imposé depuis 2018 sur le Corps des gardiens de la révolution (CGRI)

L’expert iranien Amir Moussaoui rapporte qu’ils exigent aussi que les Iraniens renoncent à poursuivre les assassins du chef de la force al-Qods le général martyr Qassem Soleimani, dont le meurtre le 3 janvier 2020 a été revendiqué par le président Donald Trump en personne.

Les garanties exigées par Moscou sont normales

M. Marandi a également commenté les récentes garanties réclamées par Moscou que les nouvelles sanctions qui lui sont imposées sur fond du conflit en Ukraine n’affectent pas ses échanges économiques et ses relations avec Téhéran, expliquant que cette demande s’inscrit dans le cadre des problèmes survenus entre Moscou et Washington, et qu’elle est essentiellement adressée aux Américains : « Les garanties exigées par la Russie sont réclamées aux Etats-Unis et à l’Occident et non pas à l’Iran », estimant qu’il est normal que les Russes exigent cette garantie. selon lui, même en cas d’accord, il ne faut pas s’attendre à des investissements occidentaux en Iran.

« L’obstacle principal est le refus américain de lever toutes les sanctions », a-t-il soutenu.

Selon lui, les Occidentaux veulent imputer aux Russes la cause de l’échec des pourparlers pour camoufler qu’ils ne veulent pas lever les sanctions ni donner des garanties. A noter que l’Iran réclame comme garantie que l’accord conclu ne puisse pas être enrayé au cas de changement d’administration.

Les Occidentaux plus pressés

Mais M. Marandi a dit toutefois constater que les Occidentaux affichent être plus pressés de réaliser l’accord avec l’Iran depuis la crise de l’Ukraine.

Le vendredi, des sources iraniennes proches du dossier des pourparlers sur le nucléaire iranien ont répondu aux allégations du commissaire des Affaires étrangères de l’Union européenne Josep Borell selon lequel « le texte final de l’accord est déjà prêt » assurant qu’il ne l’est pas.

« Les Etats-Unis doivent admettre les conditions de l’Iran telles quelles, sinon pas de retour à l’accord. Pas question de renoncer aux droits », insiste M. Moussaoui sur sa page Twitter, condamnant ce qu’il considère être « la manipulation des Occidentaux ».

