Des missiles iraniens en plus des commandants des Gardiens de la Révolution iranienne (CGRI) à deux pas de la base US al-Udeid au Qatar, que les USA qualifient d’allié non-OTAN ?!

Nous sommes profondément déçus et troublés par la présence de responsables militaires iraniens et de membres du Corps des gardiens de la Révolution islamique au salon de la défense de Doha, au Qatar », a déclaré Ned Price, porte-parole du département d’État.

Un porte-parole du département d’État a publié une déclaration concernant la présence de responsables militaires iraniens et d’équipements de défense à l’exposition de défense de Doha.

« Nous rejetons totalement leur présence à ce salon et à son exposition de défense maritime », a-t-elle dit répétant ses allégations sans fondement contre l’Iran le qualifiant de plus grande menace à la stabilité maritime dans la région du golfe Persique.

Selon l’agence Reuters, la présence du CGRI au salon de la défense du Qatar a attiré l’attention des médias et des milieux politiques dans le contexte actuel de la région, marqué par les négociations à Vienne pour relancer l’accord de 2015 entre l’Iran et les grandes puissances et les inquiétudes de certains États de la région.

L’agence Reuters souligne que lors du salon de la défense de Doha, du 21 au 23 mars, le stand du CGRI était orné d’une affiche géante d’une embarcation commando (Vedette rapide).

Dans un stand adjacent à celui du CGRI, la société américaine General Atomics présentait son drone prédateur MQ-9B, conçu pour mener une guerre anti-surface, y compris la surveillance maritime et des munitions à guidage de précision, rapporte l’agence Reuters.

L’un des missiles participants a été le croisière Nour. Le missile de croisière antinavire Nour est l’un des premiers missiles de croisière de fabrication iranienne qui en mode standard, a une portée d’environ 120 km. Sa longueur est de 6,38 m, dont 1,24 m est liés au moteur principal. L’engin fait 36 cm de diamètre. Son poids total est de 715 kg et son ogive pénétrante hautement explosive et semi-blindée pèse 165 kg. Il a une vitesse égale à 0,9 fois la vitesse du son, c’est-à-dire quelque chose comme 300 mètres par seconde.

Il comprend un petit radar à réflectivité avec une portée de 130 km, volant à une altitude de cinq à sept mètres au-dessus du niveau de la mer près de la cible et il est équipé d’un système de guidage avec une forte capacité anti-interférence. L’efficacité du missile est telle qu’il y a très peu de chances de l’intercepter et de le détruire.

En plus du radar de guidage, le missile Nour est équipé d’un détecteur radio à ultrasons et d’un pilote automatique. Son détecteur radio de précision permet de maintenir le missile à la plus basse altitude au-dessus du niveau de la mer.

L’affichage de l’état tactique du système, l’état du missile, le transfert des données et le contrôle de tir simultané de 4 plates-formes de lancement de missiles font partie des autres caractéristiques du missile iranien Nour.

Le missile Nour peut être d’ailleurs lancé depuis des avions, des navires de surface, des sous-marins et des véhicules de transport. Des navires de classe Tondar, Sina, corvette de classe Bayandor, destroyers de classe Alvand et Jamaran, aéroglisseurs BH7, hélicoptères Mi-17 et avions de combat Phantom F-4, font partie des équipements navals du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et de l’armée. Les hélicoptères Mi-17 sont aussi capables de transporter et de lancer deux de ces missiles.

Source: Avec PressTV