Le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme a révélé l’ampleur des violations commises par les forces ukrainiennes contre des soldats russes capturés ou contre des civils ukrainiens pro russes dans les zones contrôlées par le gouvernement ukrainien.

Le rapport du HCDH, qui sera discuté au Conseil des droits de l’homme, accuse les forces ukrainiennes de commettre des meurtres prémédités en capturant des soldats russes ou pro-russes, et d’avoir menacé un soldat russe de castration devant la caméra.

Le HCDH a documenté 45 cas de torture, dans lesquels des civils ukrainiens, des policiers et des membres de la défense régionale attachent des individus à des poteaux électriques ou à des arbres, les blessent partiellement ou complètement, les aspergent de peinture ou les électrocutent, et marquent leur corps et leurs vêtements avec le mot « maraudeur ».

L’organisation s’est appuyée sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant des forces ukrainiennes forçant des prisonniers de guerre russes à présenter des excuses au peuple ukrainien et à glorifier les forces armées ukrainiennes, ce qui constitue «une violation des lois et coutumes de la guerre », selon l’organisation.

Le rapport de l’ONU a également évoqué la vulnérabilité des femmes et des filles ukrainiennes aux risques d’exploitation sexuelle et de traite des êtres humains lors du franchissement de la frontière ukrainienne.

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a évoqué les pratiques des nationalistes ukrainiens, affirmant qu’ils constituaient la seule menace pour les civils en Ukraine.

Antonov a noté que les ultra-nationalistes « placent des chars et de l’artillerie près des jardins d’enfants et des écoles, préparent des positions de tir sur les toits des maisons et se cachent derrière les femmes et les enfants, afin d’infliger autant de victimes civiles que possible ».

Source: Médias