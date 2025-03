Plusieurs villes égyptiennes ont organisé d’importantes manifestations après la prière de l’Aïd al-Fitr en solidarité avec la cause palestinienne, pour protester contre le déplacement du peuple palestinien et soutenir le plan de reconstruction prôné par l’Égypte pour la bande de Gaza.

Les participants de tous les gouvernorats égyptiens ont scandé des slogans pour saluer la fermeté du peuple palestinien face à l’occupation et leur soutien à son attachement à sa terre et sa fermeté face à la machine de guerre israélienne, la nécessité de mettre fin au génocide et au nettoyage ethnique.

Les participants ont également hissé des drapeaux palestiniens aux côtés des drapeaux égyptiens dans un message clair pour réaffirmer l’unité de l’attitude populaire envers la question palestinienne, en criant des slogans en faveur de la Palestine et l’attitude égyptienne refusant de les déplacer : « Non au déplacement » et « Nous donnons nos esprits et le sang, pour la Palestine. «