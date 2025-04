Le Leader de la Révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a reçu lundi matin 31 mars les responsables iraniens, les ambassadeurs des pays musulmans et des citoyens issus de divers horizons.

Lors de cette audience, l ;Ayatollah Khamenei a affirmé que la dignité du monde musulman, la lutte contre l’oppression et le chantage des grandes puissances dépendaient de l’unité et de la clairvoyance de l’Oumma musulmane.

Le Leader de la Révolution islamique a souligné que la République islamique d’Iran tendait la main à tous les gouvernements musulmans déclarant que la seule voie de faire face efficacement aux crimes sans précédent du régime sioniste et de ses protecteurs en Palestine et au Liban résidait dans l’unité, la solidarité et la coordination entre les États musulmans.

Il a adressé ses félicitations à la communauté musulmane et au peuple iranien à l’occasion de l’Aïd al-Fitr marquant la fin du mois sacré de ramadan, et a qualifié la célébration de cette grande fête islamique de « point de connexion du monde de l’islam », favorisant la grandeur constante de l’islam et du vénéré Prophète.

Dans une autre partie de son discours, le Leader de la Révolution islamique a souligné que l’unité, la détermination et la perspicacité de l’Oumma musulmane étaient des conditions préalables à la réalisation de cette grandeur.

En faisant allusion aux événements rapides et successifs survenus sur la scène internationale, l’Ayatollah Khamenei s’est exprimé en ces termes : « Pour répondre à ces événements rapides, les gouvernements musulmans doivent déterminer rapidement et de manière précise et sans équivoque leur position, y réfléchir et planifier ».

Il a ensuite mis en exergue les atouts majeurs du monde musulman, sa population, ses ressources naturelles abondantes et sa situation stratégique.

L’Ayatollah Khamenei a dans ce contexte affirmé que pour exploiter ces opportunités et tirer profit de ces atouts stratégiques, l’unité du monde musulman était primordiale.

« L’unité ne signifie pas que les gouvernements doivent devenir un ou qu’ils pensent et agissent de la même manière dans toutes les circonstances politiques, mais plutôt qu’ils reconnaissent l’importance de leurs intérêts communs et définissent leurs propres intérêts sans provoquer de désaccord, de conflit ou de disputes parmi eux », a-t-il fait remarquer.

Affirmant que le monde musulman est dans son ensemble une famille et que les gouvernements musulmans doivent penser et agir dans cette perspective, le Leader de la Révolution islamique a ajouté : « La République islamique d’Iran tend la main à tous les gouvernements musulmans et se considère comme leurs frères partageant un front commun ».

L’Ayatollah Khamenei a expliqué que la coopération et le consensus parmi les gouvernements musulmans constituent des obstacles face à l’agression, l’intimidation et le chantage des puissances arrogantes et oppressives.

Il a dénoncé le fait que le chantage et l’opportunisme étaient devenus des pratiques courantes des grandes puissances face aux États et des nations vulnérables.

L’Ayatollah Khamenei a appelé les pays musulmans à défendre les droits du monde musulman et à empêcher les États-Unis et leurs alliés d’exercer leurs pressions sur le monde musulman.

En faisant allusion aux souffrances infligées à la Palestine et au Liban par le régime criminel d’Israël et ses protecteurs, le Leader de la Révolution islamique a souligné la nécessité pour le monde musulman de résister pour mettre fin à ces souffrances.

L’Ayatollah Khamenei a affirmé : « Face à l’unité, la solidarité et la cohésion des gouvernements musulmans, leurs ennemis communs seront amenés à réviser leurs politiques.»

« Nous espérons que les responsables des pays musulmans pourront, grâce à leurs efforts, leur motivation et leur mouvement, former l’Oumma musulmane au sens propre du terme », a conclu le Leader de la Révolution islamique.

Source: Avec PressTV