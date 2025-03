Le Leader de la Révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a dirigé ce lundi matin 31 mars la prière de l’Aïd al-Fitr, le premier jour du mois de Chawwal, dixième mois du calendrier lunaire, dans la Grande Mosalla de Téhéran, capitale iranienne.

La prière a eu lieu en présence de nombreux fidèles venus de tous les horizons.

S’exprimant lors des sermons de la prière de l’Aïd al-Fitr, le Leader de la Révolution islamique a affirmé : « Il n’existe qu’une seule force par procuration dans la région ; c’est le régime sioniste qui doit être déraciné. »

« Les Occidentaux accusent la jeunesse zélée des nations de la région d’être des mandataires. Je tiens à souligner qu’il n’existe qu’une seule force par procuration dans cette région : le régime usurpateur corrompu [israélien] », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

« Israël commet un génocide et, s’il en a l’occasion, il envahira les territoires d’autres pays, tout comme il a envahi la Syrie en tant que force par procuration des puissances coloniales.

« Cette bande de criminels doit être extirpée de la Palestine et elle le sera ; chacun doit s’efforcer donc d’éliminer cette entité maléfique de la région », a-t-il affirmé.

Plus loin dans ses propos, l’Ayatollah Khamenei a évoqué les menaces proférées par les États-Unis contre la République islamique d’Iran, avertissant que tout acte malveillant entraînerait certainement une riposte décisive.

« Si les ennemis envisagent de fomenter une sédition à l’intérieur du pays, la nation iranienne leur répondra », a-t-il rétorqué.

L’Ayatollah Khamenei a ensuite déploré que les incidents « sanglants » survenus à Gaza, au Liban et en Palestine aient rendu amère la vie des populations pendant le mois sacré de Ramadan.

Il a ajouté que l’assassinat ciblé des responsables est une pratique courante du régime israélien, soutenu par les États-Unis et les gouvernements occidentaux.

L’Ayatollah Khamenei a déclaré que le régime cruel d’Israël commettait ouvertement un génocide, tuant des enfants, frappant massivement la population et assassinant des personnalités.

« Cependant, a ajouté le Leader, les puissances occidentales arrogantes ferment les yeux sur ces crimes, allant même jusqu’à les soutenir. »

Il a dans ce contexte souligné qu’« il est un devoir religieux, moral et humanitaire de s’efforcer d’éradiquer le régime israélien ».

Évoquant l’assassinat de personnalités de divers pays et de scientifiques irakiens par le régime israélien, l’Ayatollah Khamenei a déclaré : « Les États-Unis et plusieurs pays occidentaux défendent des actes terroristes aussi flagrants, tandis que le reste du monde se contente d’en être témoin.

Le Leader de la Révolution islamique a ensuite dénoncé le mépris total des prétendus défenseurs des droits de l’homme quant au massacre par ‘Israël’ de quelque 20 000 enfants palestiniens en moins de deux ans.

« Les nations européennes et américaines organisent des manifestations de protestation contre le régime israélien et les crimes américains et, elles n’hésiteraient pas à en organiser d’autres si elles étaient pleinement informées des actes criminels américano-israéliens », a fait remarquer l’Ayatollah Khamenei.

Source: Avec PressTV