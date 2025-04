Le Premier ministre irakien, Mohammad Shiaa Al-Sudani, a affirmé aujourd’hui mardi, lors d’un entretien téléphonique avec le président de la phase de transition en Syrie, Ahmed Al-Sharaa (alias Gulani), que « l’Irak soutient les choix du peuple syrien et rejette l’incursion israélienne sur le territoire syrien ».

Al-Sudani a déclaré, selon un communiqué publié par son bureau, que « l’Irak rejette fermement l’incursion israélienne sur le territoire syrien », soulignant « son soutien à la souveraineté et à l’unité du territoire syrien » et rejetant « toute ingérence extérieure dans ses affaires ».

Cela intervient au moment où « Israël » poursuit son incursion terrestre dans le sud de la Syrie et lance des frappes aériennes sur la plupart des gouvernorats syriens, entraînant de nombreuses victimes civiles et la destruction de sites syriens.

Renforcer la coopération pour faire face à Daech

Les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale pour faire face à la menace de Daech et de l’approfondissement de la coopération dans les domaines économiques, soulignant « l’importance d’une coordination de sécurité mutuelle pour faire face aux défis communs, notamment la lutte contre le trafic de drogue ».

Le chef de la phase de transition en Syrie a exprimé « le respect de son pays pour la souveraineté de l’Irak », soulignant « la nécessité d’une coopération entre les deux pays pour assurer la stabilité dans la région ».

Le mois dernier, le ministre syrien des Affaires étrangères du gouvernement de transition, Asaad Al-Shaibani, s’est rendu en Irak et a rencontré son homologue irakien, Fouad Hussein, ainsi qu’un certain nombre de responsables gouvernementaux, et les dossiers communs entre les deux pays ont été discutés.

Source: Médias