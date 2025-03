Le Grand Mufti jaafari Cheikh Ahmad Qabalan a averti que « l’erreur » concernant les armes de la résistance est plus grande que le Liban et la région, « car nous n’avons plus rien à perdre », soulignant la nécessité d’élire le Hezbollah et le Mouvement Amal lors des prochaines élections législatives.

« Les armes que le Liban a récupérées sont les armes les plus sacrées de tous les temps, et leur élimination nous mettra face à l’événement le plus dangereux qui ait jamais affecté le Liban, sa formule politique et son existence même », a déclaré le Mufti Qabalan dans son sermon de l’Aïd al-Fitr prononcé ce matin depuis la mosquée Imam Hussein à Burj al-Barajneh.

« Nous sommes la communauté qui a libéré le Liban et payé le prix le plus cher de l’histoire de ce pays… et nous nous retrouvons maintenant sur les décombres. Attention à ne pas jouer avec le feu, car l’erreur concernant les armes de la résistance est plus grave que le Liban et la région, car nous – et c’est un moment historique – n’avons plus rien à perdre. »

Il a poursuivi : « Certains persistent à nous abandonner sous les décombres, tout cela uniquement parce que nous avons libéré le Liban, vaincu Israël et que nous restons les garants de ce pays opprimé. Mais le plus dangereux, c’est que certains veulent venger la défaite d’Israël aux abords de Khiam. Le moment est amer, la réalité du pays est catastrophique, et le problème réside dans les intentions. Le détonateur de la discorde réside chez ceux qui persistent à nous assiéger, à nous punir et à nous priver d’air. S’ils pouvaient nous enterrer vivants, ils le feraient. »

Qabalan a souligné : « À ceux qui comprennent la douleur des opprimés et des gens fiers, je dis : nous ne serons pas sionistes, le Liban ne normalisera pas ses relations et nous ne permettrons pas que le Liban soit béatifié par qui que ce soit, ni par l’Amérique ni par qui que ce soit d’autre. »

S’adressant à la communauté et à l’environnement de la résistance, cheikh Qabalan a dit : « Nous vivons un moment historique et crucial. Les élections législatives approchent à grands pas. La communauté internationale a ouvert la saison électorale, et les chambres noires sont infatigables à cet égard. Par conséquent, les élections législatives constituent une option politique, culturelle et représentative. »

« Si nous voulons survivre, influencer, éviter d’être écrasés et étranglés, nous défendre et défendre notre patriotisme, éviter d’être déchirés et encerclés, et faire progresser notre résistance, notre peuple et notre souveraineté, alors c’est notre devoir national, moral et même légitime le plus important d’élire le Mouvement Amal et le Hezbollah avec toute leur force, leur cohésion et leur discipline », a-t-il ajouté, considérant que « toute négligence, tout laxisme ou toute hostilité serviront les intérêts d’Israël, de son sionisme et de son terrorisme, et les résultats seront désastreux pour ce pays et son peuple. »