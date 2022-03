En visite actuellement en Tunisie, Olivér Varhelyi, commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage a annoncé, à l’issue de sa rencontre avec le président tunisien, Kaïs Saïed, la mobilisation d’environ quatre milliards d’euros pour des investissements et pour booster la croissance économique et l’emploi en Tunisie.

Le commissaire européen a évoqué à cette occasion les grandes lignes du nouvel Agenda pour la Méditerrané, proposé depuis un année par l’Union européenne (UE) et oscille autour d’un plan économique et d’investissement servant la reprise socio-économique à long terme dans toute la région.

Une série d’actions vont carburer cette vision européenne, a commenté M. Várhelyi. Ce dernier a ajouté que l’objectif de cette vison est de « rapprocher nos deux rives (de la Méditerranée) en rendant les échanges plus fluides, en boostant les investissements d’avenir et en consolidant l’économie et les sociétés du sud de la Méditerranée, dont la Tunisie ».

« Nous aspirons à concrétiser des actions concrètes susceptibles de faire changer, vers le bien, la vie du peuple tunisien (…) La Tunisie a un rôle majeur dans le cadre du nouvel agenda de l’UE pour la région », a commenté le responsable européen.

Il a, par ailleurs, révélé l’intention d’allouer une deuxième enveloppe de 100 millions d’euros au service des reformes liées audit Agenda, une enveloppe « qu’on pourrait dépenser d’ici la fin du mois d’avril ».

A la lumière du développement des négociations avec le FMI, a encore annoncé le commissaire européen, une autre enveloppe de 300 millions d’euros serait mobilisée sous forme de soutien macro-financier et 200 millions d’euros pour faire face à la flambée des prix du blé, des céréales et des huiles pour cuisiner. D’après lui, la Tunisie ainsi que tous les pays du Maghreb pourraient bénéficier de ces fonds.

