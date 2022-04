Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que son pays « se sent responsable envers les chers Afghans, contrairement aux Européens qui ne sont interessés par la question afghane que pour des fins politiques ».

Le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé que son pays « accueille actuellement plus de 4 millions de réfugiés afghans », critiquant les pays européens de ne leur avoir fourni aucune assistance, contrairement à leurs nombreuses allégations à cet égard ».

Au cours d’une conférence de presse accordée aux journalistes, le président iranien a déclaré : « Le plus important évenement aujourd’hui en Afghanistan est la formation d’un gouvernement représentant tous les groupes et nationalités du pays ».

M.Raisi a souligné « la nécessité de prêter attention aux problèmes des ressortissants afghans en termes d’éducation et de travail, dans la province de Khorasan et dans toutes les autres provinces du pays où se trouvent les réfugiés afghans ».

Il a indiqué que « le Département des ressortissants du ministère de l’Intérieur, et les administrations provinciales ainsi que les organismes spécialisés dans suivre les affaires des ressortissants afghans, ne suffisent pas », ajoutant que « ces chères personnes sont des musulmans et des croyants, et donc nous devons considérer leurs problèmes comme nos problèmes, et travailler pour les résoudre. »

En novembre de l’année dernière, le Conseil norvégien pour les réfugiés a signalé que 4 000 à 5 000 Afghans traversaient chaque jour la frontière de 900 kilomètres entre l’Afghanistan et l’Iran. Il a appelé à accroître le soutien apporté à l’Iran pour lui permettre de répondre aux besoins humanitaires.

Le conseil a ajouté que « nous ne pouvons pas nous attendre à ce que l’Iran accueille ce nombre d’Afghans avec un soutien aussi limité de la communauté internationale ».

Source: Traduit d'AlMayadeen