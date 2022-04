Selon le correspondant de la chaine staellitaire Al-Mayadeen, deux israéliens ont été tués et plusieurs blessés soit 15, dont la plupart sont dans un état critique, lors d’une fusillade à Tel-Aviv.

Selon les médias israéliens « la fusillade a eu lieu dans 5 endroits différents de la zone ciblée » soulignant que « l’opération de Tel-Aviv s’est déroulée dans la rue Dizenkoff, qui comprend un grand nombre de bars, de cafés, de restaurant et de centres culturels », notant que « des forces importantes poursuivent actuellement l’auteur de l’opération ». Le Magen David Adom (ndrl: Croix-Rouge israélien) a confirmé que « l’opération a eu lieu dans 5 endroits dans le coeur de Tel-Aviv ».

Toujours selon les médias israéliens « les forces de sécurité n’ont pas réussi à arrêter l’auteur de la fusillade de Tel-Aviv « , soulignant « on entend toujours le retentissement des tirs, de plus une explosion a retenti à Tel-Aviv. »

Ils ont ajouté : » Une salle d’opérations conjointe a été ouverte pour la police, les FDI et le Shin Bet, et des préparatifs sont en cours pour étendre les opérations de ratissage ».

Selon le correspondant d’al-Mayadeen, un seul auteur aurait executé cette opération, et il est toujours en cavale.

Selon les médias israéliens, « l’un des auteurs de l’opération se serait replié dans un bâtiment sur la zone de l’opération à Tel-Aviv », notant que « des centaines de soldats et de forces spéciales entourent le bâtiment, craignant que l’auteur n’y retienne des otages . »

Les médias israéliens ont évoqué qu' »un état de panique hystérique régne à Tel-Aviv alors que la chasse à l’auteur de la fusillade se poursuit toujours », notant que « jusqu’à présent, il y a encore des gens qui se cachent sous les tables des cafés dans la zone de l’opération ».

Les médias israéliens ont ajouté que « les scènes de chaos à Tel-Aviv sont sans précédent ».

Le porte-parole de la police d’occupation israélienne a déclaré qu' »il soupçonne qu’au moins un des auteur de la fusillade circule toujours librement à Tel-Aviv », tandis que les médias israéliens ont rapporté le martyr de l’un des auteurs.

Dans ce contexte, le correspondant d’Al-Mayadeen a indiqué qu' »un grand nombre des forces d’occupation israéliennes ont renforcé la sécurité de l’aéroport Ben Gourion ».

Selon les médias israéliens, une salle d’opérations conjointe a été créée pour la police, les FDI et le Shin Bet, et des préparatifs sont en cours pour étendre les opérations de ratissage.

Il est à noter que le 29 mars dernier, 5 personnes ont été tuées, dont un policier de l’occupation israélienne, lors d’une fusillade à Bnei Brak à Tel-Aviv, précédée d’une fusillade à Hadera, au cours de laquelle deux Israéliens ont été tués et 3 blessés dont un de la police d’occupation, tandis que les auteurs de l’opération sont tombés en martyrs.

Toujours le 22 mars, 4 colons israéliens ont été tués lors de deux attentats à l’arme blanche à Beer Sheva. A cette époque, la » Douzième chaîne » israélienne citait une source politique disant : » Nous espérons que l’opération de Beer Sheva ne sera pas le germe de ce que nous appréhendons au mois de Ramadan. »

Source: Traduit d'AlMayadeen