Dans le contexte de la vente d’armes américaines d’une valeur de 95 millions de dollars à Taïwan, le président chinois Xi Jinping a affirmé que « la sécurité régionale ne peut être garantie par le renforcement des alliances militaires ».

Le président chinois Xi Jinping a déclaré : « L’évolution actuelle de la situation internationale a une fois de plus démontré que la sécurité régionale ne peut être garantie par le renforcement des alliances militaires ».

Lors d’une conversation téléphonique avec le président philippin Rodrigo Duterte vendredi, M. Xi a souligné que « son pays était prêt à coopérer avec les Philippines et les pays de la région pour parvenir à une véritable coordination au concept de sécurité commune, globale et durable ».

À son tour, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a souligné : »La visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan signifie une violation de la ligne rouge du principe d’une seule Chine », ajoutant que « si elle se rendait délibérément à Taïwan en tant que dirigeante politique aux États-Unis , cela est une provocation malveillante des États-Unis à la souveraineté de la Chine, et une ingérence flagrante dans ses affaires intérieures, il s’agit d’un « indice très dangereux pour le monde extérieur ».

Pour sa part, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a affirmé : « Les ventes d’armes américaines à Taïwan compromettent gravement les relations sino-américaines ainsi que la paix et la stabilité du détroit de Taïwan ».

Mercredi dernier, les États-Unis ont accepté de vendre pour 95 millions de dollars d’armes et de services à Taïwan pour soutenir » la force dissuasive balistique de Taïwan et garantir la préparation des opérations aériennes », expliquant que « la partie destinataire utiliserait cette capacité comme moyen de dissuasion contre les menaces régionales et pour renforcer la défense de la patrie. »

Il convient de noter que la Chine travaille depuis des décennies avec de nombreux pays de la région Asie-Pacifique sur la question de la propriété d’un certain nombre d’îles de la mer de Chine méridionale, dans lesquelles d’importantes réserves d’hydrocarbures ont été découvertes.

Source: Traduit d'AlMayadeen