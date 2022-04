Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire algérienne, le général Saïd Chanegriha, a affirmé que « les profondes mutations géopolitiques que connait le monde et les défis sécuritaires complexes qu’il affronte ne sont que le début de changements majeurs à l’avenir ».

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire algérienne, a évoqué ce lundi, « la capacité de l’Algérie à « réussir l’épreuve d’adaptation aux profondes mutations géopolitiques qui s’opèrent dans le monde aujourd’hui ».

Dans un discours qu’il a prononcé lors de sa visite de travail et d’inspection au Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire, M. Chanegriha a souligné que « l’Armée Nationale n’a absolument aucun doute sur la capacité de notre pays, sous la direction du Président Abdelmadjid Tebboune, à passer avec succès l’épreuve de l’adaptation à ces répercussions. »

Et de poursuivre : »pour réaliser cet objectif, il est nécessaire de déclencher la reconstruction d’une économie nationale forte et de réaliser plus de sécurité alimentaire, et il en va de même pour la consolidation de son indépendance géostratégique, le tout dans le but d’avancer dans le renforcement et la stabilisation de d’une nouvelle Algérie ».

Dans ce contexte, le général Chanegriha a noté que « les profonds changements géopolitiques auxquels le monde assiste aujourd’hui et les défis sécuritaires complexes qu’il connaît ne sont, en fait, que le début de changements majeurs à venir, qui auront sans aucun doute des effets et des répercussions sur tous les pays du monde sans exception. »

Source: Traduit d'AlMayadeen