Le ministre iranien des Routes et de la Reconstruction urbaine Rostam Qassemi a devoilé « un projet de construction d’un tunnel sous-marin entre l’Iran et le Qatar ».

M.Qassemi a déclaré à la télévision iranienne à l’issue de la visite de deux jours du ministre qatari des transports et des communications, Jassem bin Saif Al-Sulaiti, qu' »un comité conjoint a été formé entre l’Iran et le Qatar pour étudier la possibilité de construire un tunnel sous-marin entre les deux pays ».

Il a ajouté : » nous avons discuté avec la partie qatarie de diverses questions liées à l’utilisation des énergies de l’île de Kish et des provinces côtières iraniennes dans le cadre du soutien de l’Iran à la Coupe du monde, ainsi que du transport aérien et des besoins alimentaires du Qatar. A l’issue de la visite, 6 documents de coopération ont été signés ».

M. Qassemi a ajouté: « Par conséquent, un accord a été signé entre les deux parties qui constitue une feuille de route pour la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2022, et il a été décidé que le ministre qatari des transports se rendrait à nouveau en Iran après le mois béni du Ramadan, avec un nombre de hauts fonctionnaires de son pays pour discuter de la coopération entre les deux pays ».

Le Qatar et l’Iran ont signé un accord bilatéral pour les opérations opérationnelles afin de relier la zone d’information de vol de Doha, qui a été établie conformément à une récente décision de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec la FIR en Iran.

Les deux pays ont également signé un accord pour augmenter le nombre de vols entre eux.

Au cours de la réunion, qui s’est tenue sur l’île de Kish, les deux parties ont discuté de la mise en execution des protocoles d’accord liés au secteur du transport maritime et à la gestion portuaire, en plus d’examiner les questions qui élimineraient les obstacles d’une manière qui appuie la promotion et la facilitation du transport. et le commerce entre les ports des deux pays, ainsi que de discuter des opportunités d’investissement privé dans le secteur portuaire.

Source: Farsnews