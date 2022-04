Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Oleg Syromolotov, a déclaré que la situation en Ukraine « s’aggrave en raison du flux de mercenaires », recrutés par les missions diplomatiques ukrainiennes.

« La situation a été exacerbée par l’afflux de mercenaires étrangers des pays européens et du Moyen-Orient en Ukraine. En violation du droit international, ils sont recrutés par de nombreuses parties, y compris les missions diplomatiques ukrainiennes », a déclaré Syromolotov ce mercredi 13 avril, dans une interview à l’agence russe Sputnik.

Le responsable russe a souligné que ces recrues « sont bien armées, car depuis huit ans, les États membres de l’Otan fournissent à l’Ukraine des armes, des munitions et du matériel militaire ».

Il a poursuivi : « Depuis le début de l’opération militaire spéciale, le volume de l’aide militaire occidentale à l’Ukraine a augmenté. Au cours du dernier mois et demi, Washington à lui seul a fourni à Kiev des armes pour un total de 1,65 milliard de dollars, des centaines de MANPADS équipés de missiles Stinger, et des milliers de missiles Javelin, anti-blindés, lance-grenades et autres types d’armes.

Selon M. Syromolotov, les autorités ukrainiennes qui « ne contrôlent pas les actions des militants », ne seront pas en mesure de « garantir le stockage sûr et la non-prolifération de ces armes, qui pourraient se retrouver plus tard sur les marchés noirs d’autres pays ».

La Grande-Bretagne a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle s’était mise d’accord avec ses alliés pour envoyer davantage d’armes létales à l’Ukraine, y compris des pièces d’artillerie à plus longue portée, des munitions et davantage d’armes antiaériennes, après avoir annoncé précédemment qu’elle se préparait à envoyer 6000 missiles antichars.

Source: Médias