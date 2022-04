«Les autorités américaines alimentent intentionnellement le conflit en Ukraine pour contenir la Chine et la Russie » a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian lors d’un point de presse devant des médias chinois.

« Les politiques des États-Unis et de l’OTAN ont amené les divisions russo-ukrainiennes à un point critique. La partie américaine n’a pris aucune mesure pour atténuer l’escalade des tensions, mais au contraire, elle a alimenté le conflit, forçant ainsi d’autres pays à se mettre à ses côtés », a-t-il dit. Ajoutant que les États-Unis diffusent systématiquement de la désinformation afin de discréditer la Chine et de déformer sa position fondamentale en faveur des pourparlers de paix.

« Ils ont essayé d’esquiver leurs responsabilités, de mettre en scène des provocations et d’essayer d’en tirer des avantages, de trouver une marge de manœuvre et en même temps de contenir la Russie et la Chine », a-t-il souligné.

Le président russe Vladimir Poutine a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine en réponse à une demande d’aide des dirigeants des deux républiques du Donbass. Il a souligné que Moscou n’avait aucun projet d’occupation des territoires ukrainiens. L’Occident a répondu par l’introduction de sanctions à grande échelle contre la Russie.

