Les New-Yorkais ont défilé dans la nuit de samedi pour exprimer en solidarité au peuple opprimé palestinien, condamnant les crimes israéliens devant le consulat du régime de Tel-Aviv à New York.

Les manifestants portaient en main des banderoles et les drapeaux palestiniens et scandaient des slogans en faveur du peuple opprimés dont les droits les plus élémentaires ont été bafoués depuis maintenant 7 décennies.

Les manifestants ont condamné la récente agression militaire israélienne, les politiques de la judaïsation d’al- Qods et les violations des Droits de l’homme contre les Palestiniens.

