La présence de combattants occidentaux en Ukraine se confirme de jour en jour. En général, il s’agit de militaires ayant combattu dans les rangs des armées occidentales et se sont enrôlés dans les rangs des forces ukrainiennes.

Or dans les médias occidentaux, leur participation à la guerre en Ukraine est présentée comme relevant de leur propre initiative et non sur ordre de leurs supérieurs ou du commandement de l’armée à laquelle ils appartenaient à l’origine.

Un ex-général canadien

L’un d’entre eux, le plus haut-gradé, serait un haut-officier de l’armée canadienne.

Selon le représentant officiel de la milice populaire de la RPD, Eduard Basurin, un général de l’armée canadienne pourrait se trouver dans l’usine Azovstal à Marioupol.

Il s’agirait selon lui du lieutenant-général des Forces armées canadiennes Trevor Cadier qui pourrait être encerclé sur le territoire de l’usine avec des nationalistes ukrainiens.

Basurin a fait référence à une déclaration du ministère de la Défense du Canada selon laquelle « ce général a écrit une déclaration selon laquelle il quittait l’armée et se rendait en Ukraine ».

Selon lui, l’ONU pourrait essayer de sauver ce militaire de haut rang.

Deux ex-soldats américains

Par ailleurs, il est question d’après le site Top War de deux mercenaires américains qui ont été blessés lors d’une attaque à Lisichansk, dans le sud de l’Ukraine.

Ils auraient été blessés lorsque les troupes russes et la milice populaire poursuivent ont attaqué les positions des troupes ukrainiennes sur la ligne Orekhovo-Toshkovka au nord de la colonie de Zolote.

Après cette attaque au cours de laquelle les ukrainiens ont subi des pertes, le site constate que des publications de l’armée ukrainienne ont rendu compte que « des frères américains ont été blessés ».

Ils étaient auparavant arrivés dans la partie du territoire de la République populaire de Lougansk contrôlée par le régime de Kiev – dans la région de Zolote.

Leurs noms sont connus : Paul Gray et Manus McCaffrey.

Dans le Donbass, ils « affichaient » des rayures Bandera sur le camouflage et utilisaient des ATGM Javelin fournis par Washington, rapporte Top War.

Selon lequel un obus de char a explosé non loin de leur position et Gray et McCaffrey ont été blessés. De plus, l’un d’eux s’est retrouvé sous une structure en béton, derrière laquelle il a tenté de se cacher. Il était difficile de l’en dégager.

Et tous les deux avaient auparavant servi dans l’armée américaine.

Des volontaires humanitaires ou des espions?

Les agences internationales ont aussi rendu compte de deux britanniques qui ont été faits prisonniers le lundi 25 avril sur un check-point de l’armée russe qui les soupçonne d’être des espions.

Originaires tous les deux de Manchester, Paul Urey, et Dylan Healy ont été revendiqués par une ONG, la Presidium Network, une organisation à but non lucratif ayant son siège au Royaume-Uni . Elle prétend que ce sont des volontaires humanitaires et qu’ils se rendaient à la ville de Zaporijina au sud-est de l’Ukraine pour sauver une femme et deux enfants ».

Le premier est présenté par l’AFP comme un père de famille, qui n’a pas servi dans l’armée mais qui a passé 8 années en Afghanistan en tant qu’hommes d’affaires.

Tandis que le second est présenté comme un employé dans la série d’hôtels au Royaume uni.

Selon l’ONG, les deux hommes se seraient rendus de leur propre chef en Ukraine.

La veille, le porte-parole du ministère britannique des AE avait fait état de la mort d’un britannique et de la disparition d’un second, selon les médias britanniques. Le premier, Scott Sibley (photo à gauche) était lui aussi un ex-soldat dans l’armée britannique. Il a porté l’unforme de l’armée ukrainienne.

Et la chaîne de télévision américaine CNN a quant à elle rapporté qu’un Américain, Willy Joseph Cancel, aurait été tué lundi à l’âge de 22 ans, était arrivé en Ukraine à la mi-mars,« C’est une zone de guerre en cours, (…) ce n’est pas un endroit où les Américains devraient se rendre », a réagi le porte-parole du Pentagone John Kirby. « Nous continuons d’exhorter les Américains à ne pas se rendre en Ukraine », a-t-il insisté.

Le 18 avril, deux mercenaires britanniques (photo à droite) qui avaient été faits prisonniers par l’armée russe en Ukraine ont demandé au Premier ministre britannique, Boris Johnson, de les échanger contre Viktor Medvedchuk, un opposant politique ukrainien proche du président russe, Vladimir Poutine, et récemment arrêté par les services de sécurité ukrainiens.

Source: Divers