Dans son discours prononcé à l’occasion de la Journée mondiale d’al-Qods, le secrétaire général Sayyed Hassan Nasrallah a tenu « à saluer les dizaines de milliers de palestiniens qui se sont rassemblées pour la prière du vendredi dans la mosquée Al-Aqsa et surtout tous ceux et celles qui sont restés durant tous le mois de Ramadan pour défendre Al-Aqsa, avec leurs corps et âme »..

De même, il a salué « tous ceux qui ont participé à la commémoration de cette journée à travers le monde, soit dans 90 pays », et « nous saluons les dizaines de milliers de musulmans à jeun qui sont sortis dans les villes iraniennes et yéménites. »

Sayyed Nasrallah a indiqué que « les opérations des fedayyins, jihadistes dans les territoires occupés de 1948 ont secoué l’entité, elles ont déstabilisé son système de sécurité et ont ramené la question palestinienne au premier plan. »

Il a souligné que « la libération de la Palestine n’a peut-être pas besoin d’armées, mais plutôt de moudjahidines » ajoutant que « la stratégie de l’unité des places palestiniennes a prouvé son efficacité, avec la bataille de Sayfs al-Qods, et donc cette stratégie doit se renforcer, et cela les Israéliens l’appréhendent et savent quel danger cela représente .. au point qu’ils ne peuvent plus aller trop loin à al-Qods. »

Sayyed Nasrallah a souligné que » les régimes qui ont normalisé avec l’entité sioniste, et aussi les Occidentaux, ignorent que la question de la Palestine et d’al-Qods est une question doctrinale pour la nation, elle fait partie de notre religion, de notre foi et de notre dignité, et en tant que nation islamique, il n’est pas question d’abandonner sa religion ou sa dignité ».

Il a poursuivi : « Nous appelons tous les pays et peuples de la région à adresser un message clair à l’ennemi affirmant que la disparition d’al-Qods et d’Al-Aqsa signifie la disparition d’Israël « .

Son éminence a dévoilé un message iranien adressé à l’entité sioniste via les partenaires occidentaux : « Quand l’Iran a riposté contre l’agression israélienne en bombardant un site militaire du Mossad à Erbil via 12 missiles de haute précision, certes elle a adressé un message via cet acte, mais sachez que l’Iran avait averti les pays occidentaux et l’entité sioniste de la nouvelle position de l’Iran sur le terrain. Sachez que l’Iran a évalué sa position sur le terrain, et ce à tous les niveaux, au point qu’elle a décidé qu’elle compte dorénavant frapper directement « Israël » en cas d’agression israélienne contre toute présence iranienne. Cette position s’est renforcée car ses conditions sont désormais garanties. L’Iran a déclaré que le temps d’inaction face aux martyrs que nous accueillons dans notre pays est désormais révolu, c’est le temps de la vengeance ».

Et d’indiquer: »L’Iran a averti tous les pays qui ont normalisé avec l’entité sioniste, que toute agression israélienne contre l’Iran sera affrontée par une riposte directe contre tout site militaire israélien basé sur le sol de ces pays ».

Sayyed Hassan Nasrallah a souligné qu' »au cours des dernières semaines, nos formations et unités ont mené des manœuvres silencieuses à tous les niveaux, alors que parallèlement nous nous préparons aux législatives ».

Et de poursuivre : « Lorsque les manœuvres israéliennes débuteront sachez que la résistance islamique au Liban sera au plus haut niveau de préparation et d’alerte. Et donc, je préviens l’ennemi israélien, ne pariez pas sur la situation monétaire, ni sur la fatigue,ni sur l’ennui, ni sur les législatives, ni sur la pénurie alimentaire ou en électricité, toute erreur, toute bêtise, toute folie de votre part, sous couvert de manœuvres militaires, sera affrontée par une riposte rapide et sans avertissement ».

Et de préciser : « Vous n’entendrez pas de notre part nous nous réservons le droit de répondre au bon endroit ou au bon moment. Les élections ne nous détourneront pas de notre préparation, ni les élections ne nous détourneront de la protection de notre pays ».

Source: AlManar