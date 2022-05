Une attaque aérienne a visé l’ile Hawija Kata’a à proximité du pont de la ville de Deir Ezzor, à l’est de la Syrie, a rapporté samedi 7 mai l’agence de presse syrienne SANA.

Selon le correspondant de la télévision al-Mayadeen, citant des sources sur le terrain, l’attaque a été perpétrée par des avions de guerre non identifiés qui ont bombardé cette île située au milieu de l’Euphrate et traverse la ville de Deir Ezzor.

La superficie de l’île n’est que d’environ 2 km, et c’est une terre agricole.

Selon les sources d’al-Mayadeen, le raid a visé le voisinage d’une ferme où il n’y a pas de site militaire.

