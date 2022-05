« 69% des Juifs en Israël craignent pour le sort de l’Etat », a confirmé un sondage d’opinion qui a été réalisé sur fond d’une hausse des opérations de résistance effectuées individuellement par des Palestiniens ces derniers mois, aussi bien dans les territoires de 1948 que ceux de 67 et qui ont causé la mort de plus de 20 colons israéliens.

Selon l’étude publiée par le journal israélien Israel Hayom, 67% des Israéliens soutiennent le travail avec une arme à feu et l’imposition d’amendes, afin d’éviter les escarmouches et les affrontements entre Juifs et Arabes ».

Du côté des « Arabes », les Palestiniens des territoires palestiniens de 1948 occupés par ‘Israël’, les résultats du sondage montrent qu’une importante majorité d’entre eux, en l’occurrence 75%, pensent que « le peuple juif n’a pas le droit de souveraineté sur la Terre de la Palestine », contre seulement 25% qui pensent le contraire.

Par ailleurs, les chiffres montrent aussi que 66% des Israéliens ont dit ne plus faire confiance à la police israélienne qui a été incapable d’empêcher les opérations de résistance.

Cette perte de confiance touche aussi l’armée israélienne: une étude de l’Israel Democracy Institute, publiée au début de cette année, a montré une diminution significative de la confiance accordée à l’armée israélienne, qui est tombée à seulement 78 %, soit le nombre le plus bas depuis 2008. Mais elle n’en demeure pas moins dans la meilleure posture, en comparaison avec celle des autres institutions étatiques israéliennes.

Mais un nouveau problème a surgi chez Tsahal: il réside dans la crise des effectifs qui a également atteint un niveau sans précédent, en raison d’une forte augmentation du nombre d’officiers de rang intermédiaire demandant un licenciement pour être muté vers le civil, selon un article du journal Israel Hayom, publié le mois d’avril dernier.

Après l’armée israélienne en matière de baisse de fiabilité auprès de l’opinion publique israélienne juive vient l’institution présidentielle, qui a obtenu 58% de l’indice, en perdant 27% de points.

Concernant les autres institutions étatiques, le gouvernement tombe en queue de liste avec un pourcentage de confiance de 27 %, les médias avec 25 %, la Knesset 21 %, puis les partis qui ne gagnent que 10 % de confiance.

Commentant les conclusions de l’étude, le président israélien Isaac Herzog a qualifié la baisse du niveau de confiance dans toutes les institutions de l’État sioniste de « très inquiétante ».

Source: Médias