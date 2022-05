‘Israël’ a approuvé, le jeudi 12 mai, près de 4500 logements dans des colonies en Cisjordanie occupée, dont plus de 2700 définitivement, selon l’organisation israélienne anticolonisation «La paix maintenant».

Au total, 2791 logements ont reçu un feu vert final du comité de planification de l’Administration civile, tandis que 1636 ont reçu une autorisation préalable, d’après «La paix maintenant».

Trois colonies dites «sauvages», construites sans l’accord d’Israël, doivent être approuvées, a précisé cette source.

Pour sa part, l’envoyé des Nations unies pour la paix au Moyen-Orient a dénoncé l’approbation de ces colonies.

« L’expansion continue des colonies renforce l’occupation, empiète sur les terres et les ressources naturelles palestiniennes et entrave la libre circulation de la population palestinienne », a déploré Tor Wennesland dans un communiqué.

« J’exhorte les autorités israéliennes à cesser la progression de toutes les activités de colonisation et à s’abstenir de ces actions unilatérales et provocatrices qui alimentent l’instabilité et compromettent les perspectives d’établissement d’un État palestinien viable et contigu dans le cadre d’une solution négociée à deux États, et sur la base des résolutions pertinentes des Nations unies, du droit international et des accords bilatéraux », a-t-il poursuivi.

Aujourd’hui, environ 475’000 colons israéliens sont implantés en Cisjordanie, où vivent 2,9 millions de Palestiniens.

La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.

Elle s’est accélérée ces dernières années sous l’impulsion de l’ancien Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Son successeur Naftali Bennett, ancien dirigeant d’une organisation de colons, est depuis juin 2021 à la tête d’une coalition hétéroclite, allant de la droite radicale à des partis de gauche.

Un «jour de fête»

Sa ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked, une de ses proches, a estimé jeudi sur Twitter qu’il s’agissait d’un «jour de fête pour le mouvement de colonisation en Judée et Samarie», le terme utilisé par les autorités d’occupation israéliennes pour parler de la Cisjordanie.

L’approbation des nouveaux colonies intervient au lendemain de la mort de la journaliste de la chaîne Al Jazeera Shireen Abu Akleh, tuée par des tirs israéliens en Cisjordanie, alors qu’elle couvrait un assaut israélien contre la ville de Jénine (nord).

L’annonce de son décès a suscité une vive émotion et des milliers de Palestiniens lui ont rendu hommage, jeudi, à Ramallah.