Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a affirmé jeudi 19 mai que les Yéménites ne peuvent pas accepter d’être gouvernés par des décisions américaines.

Et d’ajouter : « Les ennemis (coalition saoudo-émirati-US) déclarent en pleine trêve qu’ils se préparent pour la période suivante, et les derniers arrangements entrepris par les ennemis sont basés sur leurs échecs tout au long de l’étape précédente », notant que « quand les ennemis ont atteint le désespoir d’imposer un de leurs agents sur le peuple, ils l’ont délogé d’une manière humiliante (Abed Rabbo Mansour Hadi) ».

« Une poignée de criminels, de traîtres et de voleurs ont été désignés comme dirigeants par l’étranger », notant que « certains de ceux qui ont récemment été nommés par l’étranger ont été surpris par cette décision », a poursuivi M.Houthi.

Le chef d’Ansarullah a dans ce contexte réitéré : « on ne peut pas accepter d’être gouverné par des décisions américaines », soulignant que « les traîtres et les agents sont ceux qui acceptent que leur volonté soit confisquée par un officier saoudien ou émirati ».

Et d’expliquer : « Les US s’apprêtent à établir des bases à Hadramaout, Mahra et Aden après s’être assurés des derniers arrangements entrepris par leurs outils ».

M.Houthi a en outre souligné que « la normalisation ouvre la voie de la région à l’ennemi israélien », rappelant que « ceux qui mènent la guerre contre le Yémen sont ceux qui ont normalisé leurs relations avec l’ennemi israélien ».

Et de conclure: « l’ennemi visait à faire perdre à notre peuple tous les éléments de sa cohésion et de sa force pour faciliter la confiscation de sa volonté, mais nous, en tant que peuple yéménite, sommes soucieux de poursuivre notre chemin vers l’indépendance et la liberté et d’interdire toute ingérence étrangère ».

Rappelons que la coalition dirigée par l’Arabie, mène depuis mars 2015, une guerre sans merci contre le Yémen qui a couté la vie à des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah