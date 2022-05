Alors que le Liban s’apprête ce mercredi à célébrer les 22 années du retrait israélien du sud-Liban en l’an 2000, la caméra d’al-Manar a capté des soldats israéliens qui étaient en train d’escalader un mont situé en face du fleuve Wazzani, à la frontière avec le Liban dans le cadre de leurs plus importantes manœuvres militaires baptisées Chariots of Fire et auxquelles participent pendant un mois presque toutes les unités des forces israéliennes.

Selon le correspondant d’al-Manar, les soldats israéliens effectuaient un relevé du terrain après avoir franchi la barrière technique, en face du fleuve Wazzani. Ils étaient escortés d’un char et de plusieurs véhicules militaires.

Les images parlent d’elles-mêmes : les militaires israéliens y paraissent vacillants, maladroits, trébuchants devant chaque monticule, ayant du mal à avancer, se tirant l’un et l’autre.

« Ces soldats israéliens gauches, comment pourraient-il affronter les propriétaires de cette terre, les fils de cette terre, ceux qui sont nés sur cette terre, ceux qui sont attachés à cette terre et tombent en martyrs pour elle », a commenté le correspondant Ali Choeb, d’un ton sarcastique.

Source: Al-Manar