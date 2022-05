Les Relations médiatiques du Hezbollah ont réagi aux allégations de la chaine de télévision saoudienne contre le Hezbollah.

Dans un communiqué publié ce jeudi 26 mai, cet organisme du Hezbollah a affirmé : « La télévision AlArabiya, qui est affiliée au régime saoudien, ne cesse de proférer des mensonges et de fomenter des fausses accusations, en imputant la fabrication et le trafic de drogue au Hezbollah, dans le but de ternier l’image des mouvements de résistance devant l’opinion publique. Tout cela fait partie des services rendus à l’ennemi israélien et aux projets de normalisation humiliants qui l’accompagnent ».

« Toutes ses mensonges visent à camoufler les faits irréfutables de l’implication de hauts princes et fonctionnaires saoudiens dans le trafic de drogue et des pilules de Captagon », a-t-on ajouté de même source.

Et de rappeler: « l’arrestation d’un prince saoudien en flagrant délit dans l’aéroport international de Beyrouth ».

« Les tentatives permanentes de la chaîne AlArabiya de détourner l’attention de la propagation du fléau du trafic de drogue au sein de la société saoudienne, en l’imputant à d’autres parties, ne conduiront pas au règlement de ce problème épineux qui frappe l’Arabie saoudite », ont fait savoir les Relations médiatiques du Hezbollah.

Et de conclure : « Il serait plus approprié pour cette chaine et ses responsables d’œuvrer sérieusement à combattre ce fléau mortel de manière pratique, médiatique, éducative et religieuse, afin d’en réduire les risques sécuritaires et sociaux imminents ».

Dans un article publié sur son site web le 22 mai, la chaine saoudienne avait rendu compte d’une opération à la frontière entre la Syrie et la Jordanie au cours de laquelle quatre trafiquants de drogue ont été éliminés.

Elle a relayé les allégations de l’Observatoire syrien des droits de l’homme selon lequel l’un d’entre eux serait lié au Hezbollah.

Citant des sources anonymes, le site de la télévision saoudienne prétend que des groupes liés au Hezbollah et la 4eme brigade de l’armée syrienne dirigée par Maher al-Assad avaient récemment intensifié les opérations de contrebande de stupéfiants entre le Liban, et les provinces du sud syrien de Deraa et de Souwaïda en direction de la Jordanie.

Source: AlManar