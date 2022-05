Le député du Hezbollah Ibrahim al-Moussawi a répondu aux déclarations de Walid al-Boukhari, l’ambassadeur saoudien au Liban lancées à la mémoire de l’ex-mufti de la république cheikh Hassan Khaled.

Saluant la Journée de la Résistance et de la Libération qui célèbre le retrait israélien du Liban en mai 2000. M. Moussawi a déclaré le mercredi 25 mai : « En cette Journée de la Résistance et de la Libération, nous félicitons le peuple honorable pour la victoire du Liban et de son peuple sur l’ennemi sioniste, qui a subi une défaite choquante, ce qui a dévoilé la fausseté de sa supériorité et confirmé la possibilité de vaincre son agression et de mettre fin à son occupation ».

Grâce à cette libération « ont été avortées toutes les justifications (colportées par) les vaincus, les défaitistes et les complices des dirigeants, des régimes, et des partis utilisés par l’ennemi dans le but de décourager les peuples, de miner leur volonté, de les inciter à la division, à la haine et la rancune, et de souffler le feu de la sédition à travers un langage diplomatique qui ne peut cacher leur ingérence dans les affaires des autres, et leur immixtion dans les élections qu’ils n’ont jamais connues chez eux », a ajouté le député du Bloc de Fidélité à la résistance, stigmatisant les ingérences du diplomate saoudien dans le récent scrutin législatif libanais, en faveur du parti des Forces libanaises de Samir Geagea.

M. Moussawi a regretté l’absence de réaction du gouvernement libanais aux ingérences saoudiennes qui ont atteint un niveau inégalable dans la vie politique libanaise.

« Malheureusement, notre gouvernement s’abstient de toute mesure disciplinaire qui oblige les personnes insolentes à respecter leurs limites conformément à la loi », a-t-il déploré.

Le 22 mai, M. Boukhari avait déclaré: « Aujourd’hui, nous félicitons le mufti Hassan Khaled pour les résultats des élections honorables et la chute de tous les symboles de la trahison, de l’industrie de la mort et de la haine ». Il faisait allusion aux résultats des législatives libanaises.

Source: Médias