Une majorité d’électeurs américains affirment que leur situation financière se dégrade dans un contexte de hausse de l’inflation et de craintes croissantes quant à une récession économique imminente, a rapporté mardi The Hill, citant un nouveau sondage Harvard CAPS/Harris.

Environ 56 % des personnes interrogées ont déclaré que leur situation financière avait « empiré », le pourcentage le plus élevé jamais enregistré pour ce sondage. Cela représente une forte hausse par rapport au mois dernier, lorsque 48 % des sondés avaient déclaré que leur situation financière s’était dégradée.

Le pourcentage d’électeurs affirmant que leur situation financière s’améliore est quant à lui proche de son plus bas niveau historique, avec seulement 20 % des répondants exprimant cette opinion.

« Il s’agit d’un constat dévastateur, qui monte mois après mois. Quelle que soit leur situation réelle, une solide majorité des Américains estiment maintenant que leur situation économique s’aggrave. Il s’agit de l’indicateur le plus fondamental de l’humeur des électeurs en Amérique », a déclaré Mark Penn, le codirecteur du sondage.

« Cette vision pessimiste de leurs finances personnelles survient alors que les Américains continuent à faire face au taux d’inflation le plus élevé depuis des décennies. Les prix à la consommation ont grimpé de 8,3 % en avril en glissement annuel, soit la hausse la plus rapide en environ 40 ans », a indiqué The Hill.

Source: French.xinhuanet.com